DisordineTrieste Exxx…Polzive!!! L’AGCM bacchetta il Comune sulle concessioni demaniali turistiche: Distorsioni concorrenziali. Chieste le modifiche entro 30 giorni. Esclusivo

Bufera sulle concessioni demaniali a sfondo turistico concesse e prorogate dal comune di Trieste.

Il mese di febbraio scorso, il comune di Trieste pubblicava le modalità di proroga al 2033 delle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreativa. Sono circa un centinaio le concessioni che in base all’ art. 1, comma 683 Legge 145/2018 (finanziaria 2019) e alla L.R. n. 8/2020, secondo i dirigenti del Comune potevano essere prorogate fino al 2033 su istanza del concessionario. Di tutt’altro avviso l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che, nella sua adunanza del 22 giugno 2021, ha inteso formulare alcune osservazioni in relazione alle criticità concorrenziali sulla Deliberazione di Giunta Comunale n. 315 del 17 giugno 2019, avente ad oggetto “Gestione Demanio Marittimo statale con finalità turistico ricreativa – della legge 30 dicembre 2018 n.145 (finanziaria 2019). Ricognizione concessioni demaniali vigenti alla data del 1°gennaio 2019 e la conseguente Deliberazione di Giunta Comunale n. 484 del 23 novembre 2020, relativi alla proroga della validità temporale delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative in essere. Il Comune di Trieste ha esteso la durata delle concessioni e ha disposto un nuovo termine di scadenza delle concessioni demaniali alla data del 31 dicembre 2033. In linea generale, l’Autorità ricorda che, in materia di affidamenti riguardanti l’uso di beni pubblici (rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato o degli enti locali), l’individuazione del privato affidatario deve avvenire mediante l’espletamento, da parte della Pubblica Amministrazione, di procedure ad evidenza pubblica. Il Giudice ha indicato che “anche il funzionario pubblico, nel dare attuazione alla legge, deve applicare la fonte normativa prevalente e, quindi, nel contrasto fra diritto europeo immediatamente vincolante e disciplina nazionale, deve assegnare prevalenza al primo.

Alla luce di tutto quel che precede, l’Autorità auspica, pertanto, che codesto Comune modifichi le disposizioni indicate eliminando le distorsioni concorrenziali evidenziate, come sopra precisato. L’Autorità invita, altresì, codesto Comune a comunicare, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della presente segnalazione, le determinazioni assunte riguardo alle criticità concorrenziali sopra evidenziate.