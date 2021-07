Elena D’Orlando nuova presidente della Commissione Paritetica

Nel gioco delle turnazioni alla presidenza dell’organo paritetico 〈alternanza fra nomina governativa e nomina regionale〉, dopo Bellarosa e Peroni, tocca alla direttrice del Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università di Udine, Elena D’Orlando. La Docente è data in quota Lega come l’avvocato Teresa Billiani che fa parte dell’organismo nominata dalla regione. Recentemente, su nomina governativa è entrata in Paritetica la forzista Sandra Savino. L’attuale compagine è così formata, Elena D’Orlando, Ivo Rossi, Teresa Billiani, Renato Carlantoni, Salvatore Spitaleri e Sandra Savino.