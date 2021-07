CaligoLatisana Exxx…Polzive!!! Polverizzato il centrodestra nella Bassa. Le indecisioni di Fedriga-Bordin lanciano sullo scacchiere Angelo Valvason. Franco Mattiussi fonda un nuovo partito. Esclusivo.

Estate di grandi scottature nella Bassa Friulana dove l’epicentro degli incendi è localizzato a Latisana con estensione ad Aquileia. Franco Mattiussi, che non si riconosce più in Forza Italia di Savino-Riccardi-ZaninMtf, annuncia la costituzione di un nuovo polo di liberali. Presentazione venerdì 30 luglio all’Hotel Patriarchi.

Nel frattempo il centrodestra friulano vive la tradizionale stagione psicodrammatica nella città il cui destino è legato al fiume: Latisana. La tensione è alle stelle in vista di una nuova riunione dei vertici locali del centrodestra fissata fra poche ore in zona. Il menù è molto assortito e tutti si attendono che la Lega faccia un passo in avanti per fornire un elemento di chiarezza alla coalizione. Attualmente i protagonisti nell’arengo sono: Vignotto-Pavoni soci di studio; Lanfranco Sette, Spagnolo, Simonin, Antonio Della Mora e, come attento osservatore, Valvason. Se dai vertici della Lega non dovesse arrivare il nulla osta per Della Mora come candidato sindaco della coalizione, allora scatterebbe il “liberi tutti” cui solo i “saggi” della vivace politica latisanese sanno districarsi. Lo spettro di Nietzsche 〈bisogna avere un caos per partorire una stella…〉 che danza sul fiume è lì e con lui il sindaco ff Angelo Valvason che attende solo il momento opportuno per tirare la zampata decisiva. Al netto delle forti resistenze che produce un ticket Vignotto-Pavoni, sostenuto dalla consigliera regionale della Lega Maddalena Spagnolo e da Sandra Savino di Forza Tragica, considerando l’opzione Della Mora percorribile solo in caso di appoggio della Lega di Fedriga-Bordin e Progetto Latisana dell’infaticabile Simonin in appoggio, eventualmente, a Lanfranco Sette, è chiaro che il disorientamento politico sta assumendo dimensioni lunari. In questo senso e man mano che passano le ore, si rafforza la posizione del sindaco facente funzioni Valvason vero animale politico di questa partita. A lui viene intestata una grande dote diplomatica capace di mettere insieme le due civiche più importanti della zona: ProgettoLatisana e la Lista civica di Valvason con Fratelli d’Italia a coronare il trio. Un’operazione clamorosa che aprirebbe un nuovo scenario politico con riflessi su tutta la regione. A Latisana va in scena il primo scontro fra Lega e Fratelli d’Italia. Fra poche l’assaggio. Sullo sfondo i patriarchi Micaela Sette e Danilo Moretti che potrebbero spingere su Vignotto come erede degli anni d’oro dei due. Ma Vignotto sarebbe in grado di sobbarcarsi il peso?