PastoCortoFvg Exxx…Polzive!!! Esplode la grana buoni pasto dei dipendenti regionali. Dal 20 maggio non vengono più caricati. Esclusivo

Improvvisamente e senza alcuna comunicazione da parte degli uffici, circa 3.000 dipendenti regionali non ricevono più la copertura economica dei buoni pasto elettronici. Gli accrediti dei pasti del mese di maggio non sono stati caricati e, fra 5 giorni, scade anche giugno 〈si carica il 20 del mese successivo〉. Un caos planetario cui le direzioni di servizio e gli assessori delegati non sanno dare una risposta. Secondo la Up-day, azienda che si è vista assegnare il servizio con gara Consip, la fornitura sarebbe esaurita e i vertici dell’azienda consigliano gli utenti di rivolgersi al sindacato. Per converso gli uffici regionali di piazza Unità d’Italia a Trieste non sanno dare una risposta. Il dirigente Massimo Zanelli riferisce di non essere al corrente del disguido. Si tratta di circa 3.000 dipendenti vittime di un disservizio forse determinano dalla partizione del numero di pasti per ogni tessera. C’è che si è ritrovato con 20 pasti in più e chi con 30 un meno. Politicamente è un incubo che si presenta a pochi mesi dalle elezioni amministrative e tutti i politici sono consapevoli – molti ricordano Illy – di quanta influenza sul voto può determinare il settore dei dipendenti regionali. La situazione è seria giacchè fra il comparto non ci sono garanzie che il servizio dei buoni pasto possa riprendere a breve. Dal palazzo i rimbalzi riferiscono che bisognerà attendere mesi prima che le coperture tornino a regime.