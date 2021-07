SprecopolisFriulana Exxx…Polzive!!! La casta dei Sindaci senza vergogna: chiedono l’aumento e la retroattività per devastare il territorio. Milioni di euri nelle loro tasche. Esclusivo.

Ecco le foto dell’inutilità e della pericolosità delle opere realizzate dagli amministratori friulani. Segatura al posto del cervello. A sinistra, si vede un ponte sul torrente Bùt in comune di Sutrio (Ud). Doveva passare una pista ciclabile accanto al locale della moglie di un amico del Doge Carnico. L’opera è costata circa 500mila euri, ora inutilizzata a causa di incomprensioni e di permessi negati dall’Anas per manifesta pericolosità della struttura. Non hanno dipinto nemmeno le strisce pedonali.

Nella foto a destra un tratto di pista ciclabile ad Arta Terme. Una parte è stata transennata per la precarietà del passaggio. L’altro corridoio è stato lasciato libero al transito ma risulta pericolosissimo per il tipo di materiale utilizzato. Malgrado questi esempi di incapacità amministrativa, i nuovi barbari chiedono il ritocco. Perchè chiedono l’aumento? Perchè hanno scambiato la politica per un mestiere.

Intanto oggi è un gran giorno di festa per i sindaci del Friuli Venezia Giulia. L’assessore Roberti ha promesso l’aumento e porterà al Comitato autonomie locali la bozza del ritocco all’insù delle mesate dei friulani. E’ una casta ben organizzata. Una macchina perfezionata col tempo che ha il solo compito di succhiare soldi a Pantalone. E’ la casta dei sindaci, amministratori e presidenti di Comunità. L’aumento che la regione delibererà in favore degli amministratori locali 〈comprese le Comunità〉 sfiora i 4 milioni di euri ed è destinata a finanziare i loro inutili show e sprechi. Anzi, pretendono anche la retroattività dei compensi: decorrenza 2020. Tuttavia, essendo dei pavidi, non vogliono assumersi la responsabilità degli aumenti, ma incolpano la regione. In questo senso il verbale dell‘assemblea della 1a commissione del CAL del marzo scorso si rivela profondamente educativo per capire lo scandalo. Sia il sindaco di Palmanova che la coppia Revelant-Di Bisceglie volevano attribuire la causa del ritocco all’insù alla regione. Una vergogna da irresponsabili che esprime la cifra della categoria. Va detto che la manovra non pone problemi di sorta giacché proprio ieri l’assessora Barbara Zilli 〈mentre il Pronto soccorso di Gemona è ancora chiuso〉, esultava per un multimilionario avanzo di bilancio: Non sappiamo cosa fare del tesoretto. Partite iva alla canna del gas.