GradoCaligo Exxx…Polzive!!! Bini proroga Lovato alla Git per un anno. Nuovi scenari sulle amministrative. Scendono in campo le associazioni con un candidato sindaco. Esclusivo

Al termine dell’assemblea ordinaria dei soci che hanno approvato il bilancio della Grado Impianti Turistici, l’assessore alle attività produttive Sergio Bini ha annunciato la proroga di Alessandro Lovato al vertice della società per altri 12 mesi. Una notizia che ha fatto rapidamente il giro dell’isola e che ha messo sotto pressione il già tormentato arengo politico isolano. “El sigo”, un grido che spalanca le porte a una terza ipotesi di offerta politica per i gradesi dopo quelle di Raugna e Kovatsch. Bini, con molta astuzia ha congelato l’operazione del forzista Marin in Git che però non era mai stata confermata ufficialmente ma che aveva trovato solide ipotesi nell’accordo politico fra Sandra Savino, il nuovo coordinatore degli azzurri Renato Bonaldo e i componenti del centrodestra regionale. Marin resta nell’orbita della Git, ma occorre far decantare le tensioni. Sullo sfondo tuttavia, emergono importanti novità in chiave pre elettorale e sono quelle di una possibilissima discesa in campo di un terzo candidato sindaco sostenuto da alcune associazioni locali che non si riconoscono in Raugna né in Kovatsh. L’ipotesi è allarmante giacchè il corrispettivo che la nuova formazione si prefigge di ottenere è di oltre 700 voti. Una cifra considerevole che mette in allarme i due candidati. A chi erode la provvista? La volta scorsa la differenza è stata di soli 80 voti. Il che lascia tutti con il fiato sospeso. Coronarie a posto e attesa per la presentazione delle liste ai primi di settembre.

Tornando all’assemblea Git, Bini ha fatto sapere che è stato deciso di acquisire le quote pari allo 0,62% del capitale sociale in possesso della Itur di Grado; se sotto il profilo economico l’atto ha una rilevanza relativa, dal lato pratico però spalanca le porte ad una operatività diversa da quella attuale. L’acquisizione delle quote consente di prefigurare le condizioni per il riconoscimento di una società a totale capitale pubblico poiché a quel punto la compagine sarà composta solo da PromoturismoFvg, Comune di Grado e Camera di Commercio della Venezia Giulia. Si creano quindi le premesse per un percorso che nel complesso e controverso quadro normativo, legato al tema concessioni, darà alla società una solida e concreta prospettiva”.