CinemaFriulano Exxx…Polzive!!! Iniziate le riprese a Udine del film d’esordio come regista per Battiston. Esclusivo.

Via Battistig nel pomeriggio di oggi era totalmente occupata dai mezzi della troupe di Giuseppe Battiston, l’attore friulano al suo esordio come regista. Riprese d’interni in un palazzo della zona. Il film si chiamerà «Due» e la sceneggiatura è stata tratta da “Bouvard e Pécuchet”, il romanzo incompiuto di Gustave Flaubert pubblicato postumo nel 1881. E’ la storia di due copisti che si incontrano e scoprono che fanno lo stesso lavoro e hanno gli stessi interessi, soprattutto l’agricoltura. Giuseppe Battiston è il regista, mentre la produzione è affidata a Marica Stocchi. Dopo la sua esperienza con Minumum fax Media, nel 2019 Marina Stocchi ha creato con l’attore friulano Giuseppe Battiston, la società indipendente Rosamont, che ha esordito con Le Sorelle Macaluso. Domani la troupe si sposterà in Slovenia.