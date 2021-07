SanitàFvg Exxx…Polzive!!! Accordo Poggiana-Bressan: Il direttore dell’Asugi autorizza il segretario della UilFvg ad accedere alle mail del personale sanitario. Esclusivo

Un accordo che ha colto di sorpresa tutte le sigle sindacali dei dipendenti dell’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina diretta da Antonio Poggiana. Luciano Bressan fa uso della posta riservata al personale Asugi per propagandare l’attività del sindacato di cui è segretario regionale. Il testo inviato a tutti i dipendenti Asugi è relativo a un “referendum sul pagamento delle prestazioni aggiuntive”. In pratica un pretesto per impadronirsi del prezioso indirizzario. A che titolo Bressan accede alla mailing list? chi gli ha fornito gli indirizzi di tutto il personale dipendente? Come viene autorizzata l’attività sindacale della Uil rispetto alle altre sigle e per quali ragioni il direttore generale Poggiana, concede la disponibilità al segretario della Uil di propagandare l’attività sindacale? Poggiana è uno dei dirigenti più vicini al pericolante assessore Riccardi, al sindaco di Monfalcone Cisint e all’ex segretaria della Uil provincia di Udine Tiziana Spessot, compagna di Bressan. E’ colui che affida il compito di risolvere le controversie legali dell’azienda sanitaria all’avvocato Cattarini, candidato sindaco per il centrosinistra a Monfalcone. Una serie di accomodamenti spaventosi che rivelano la presenza di una cupola giuliano-triestina interessata a dominare la sanità friulana in barba all’assessore.