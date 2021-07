CaligoKronospan Exxx..Polzive!!! I ducetti della Delizia, Agrusti-Di Bisceglie scaricati da Valentina: “Non è una squadra armonica”. Il PD senza candidati per le comunali di San Vito. Esclusivo

Antonio Di Bisceglie, sindaco di San Vito al Tagliamento, uno dei facilitatori dell’ampliamento della Kronospan nell’area del Consorzio, aveva puntato tutto su Valentina Pegorer, 15 anni di militanza in Forza Italia, come candidata sindaco per il PD alle prossime comunali di ottobre. Su queste pagine ne era stato dato un resoconto ben dettagliato e confermato dal comunicato che la stessa Valentina ha diffuso ieri in rete. Il Gran rifiuto della proposta dell’esponente del PD.

Il partito di Letta-Shaurli nella destra Tagliamento, rischia di finire in percentuali critiche, dopo che numerosi amministratori di centrosinistra hanno accusato Di Bisceglie di tradire i principi della sinistra ancorati alla difesa dell’ambiente e della salute dei cittadini. Lo stesso consigliere regionale del PD Conficoni ha velenosamente contestato l’atteggiamento subalterno di Di Bisceglie al Ducetto Agrusti nel casi Kronospan.

Il ritiro della candidatura a sindaco di Valentina Pegorer apre le porte a una competizione riservata al candidato del Centro Destra Delle Fratte e al civico Bernava. Ambedue contrari all’ampliamento dello stabilimento di produzione di veleni nell’aria della Kronospan, Ecco il testo di Valentina Pegorer:

«Ho attentamente valutato in questi giorni la possibilità di rappresentare la coalizione di centro-sinistra, essendomi stata chiesta la disponibilità ad accettare la candidatura a sindaco di San Vito. Pur ringraziando tutti coloro che hanno avanzato e sostenuto il mio nome, come già comunicato loro qualche giorno fa, ritengo di non poter accettare. Avverto, in questa fase della mia vita, la necessità di consolidare la mia attività professionale. Una candidatura a sindaco andrebbe affrontata con dedizione totale e, non meno importante, con il sostegno convinto, compatto e leale di una squadra armonica. Francamente, ad oggi, non credo ci siano le condizioni per accettare questa proposta. È il momento di costruire le condizioni di un tempo nuovo, che consenta una ulteriore fase di crescita economica, culturale e sociale della nostra comunità. È il momento di farlo con tutte le persone davvero determinate a spendersi, con onestà intellettuale, personalità e pragmatismo, per il territorio».