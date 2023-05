SprekopolisMontana Exxx…Polzive!!! Meraviglie del patto territoriale per lo sviluppo della Carnia: per 12 metri di passerella ciclopedonale impegnati 220mila euri..

Il progetto di una passerella ciclopedonale, lunga 12 metri, da realizzarsi in comune di Arta Terme è stato approvato dal comitato esecutivo della Comunità Montana della Carnia alla fine dello scorso anno. Costo complessivo stellare: 220mila euri. Il basamento era già pronto, realizzato su misura per consentire agli appassionati delle bici di attraversare agevolmente il rio Radina. Ma il guaio è che il progetto rischia di essere inutile per via della pericolosità che presenta la pista ciclabile in quanto attraversa un punto della strada 52 bis in cui il limite di velocità è di 90 Km orari. E infatti, il concessionario Fvg Strade ha valutato troppo pericoloso il progetto. Non c’è scampo. Restano solo i cartelli-beffa che indicano una pista ciclabile inservibile e dove Fvg Strade ha disegnato le linee continue di divieto d’accesso al percorso. Non si conosce il destino di 220 mila euri che Pantalone friulano ha sborsato per l’opera.