ZampataModerata Exxx…Polzive!!! A Pordenone ProgettoFvg strappa un consigliere alla triade centrista. Brovedani scarica l’Udc e passa con Da Re. Anche Giovanni Coluccia cambia casacca.

Dopo l’annuncio di venerdì scorso in cui Giovanni Coluccia, consigliere comunale di Pordenone eletto con la lista ProgettoFvg aveva comunicato il passaggio a Fratelli d’Italia, sembrava che per la lista dei giallo blù in consiglio fosse suonato il game over. Evaporata, dopo soli 2 anni. Da Re non è però il coordinatore che si fa trovare impreparato di fronte all’imprevisto e ha compiuto sul campo una spettacolare triangolazione consiliare. Non si è fasciato la testa per l’uscita del consigliere Coluccia, anzi, non ha fatto alcuna pressione per trattenerlo ed è andato invece in esplorazione sul terreno di un altro moderato che si trovava in rotta di collisione coi suoi, Matteo Brovedani. Il consigliere comunale era ai ferri corti con i vertici di Forza Italia locali poiché non lo avevano nemmeno interpellato per coinvolgerlo nelle decisioni da prendere sul nome che avrebbero dovuto sostituire il neo eletto in consiglio regionale Andrea Cabibbo (Giuseppe Verdichizzi). Brovedani era già pronto ad entrare nel misto, ma Da Re lo ha intercettato e ieri sera in consiglio comunale ha annunciato il suo passaggio in Progetto Fvg. In ragione di questo trasferimento, il gruppo Forza Italia-Udc-Pordenone civica perde un consigliere comunale passando da 5 a 4 eletti. Intanto Coluccia attenderà ancora qualche giorno prima di formalizzare il passaggio con Fratelli d’Italia. In realtà, si ragione in ProgettoFvg, Coluccia poteva rimanere col partito di Da Re, visto che gli spazi di crescita, con due consiglieri, sarebbero stati ben più ampi che in un partito molto competitivo come quello dei Benito Remix. Il gruppo ora si chiamerà: “ProgettoFvg-Udc Alessandro Ciriani Sindaco”.