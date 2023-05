CavanaFriulana Exxx…Polzive!!! La Conca di Bevazzana (Ud) si presenta ai turisti: Una carcassa di legno in attesa della demolizione. La manutenzione dell’area è in capo al Consorzio Bonifica.

E’ la vetrina dei ruderi, la conca che si trova lungo la pista ciclabile di Bevazzana che i turisti affrontano in questa stagione per andare su e giù dalla costa alla riviera. La cavana in foto si trova di fronte al motopontone “Vittoria” di cui leopost ha pubblicato le foto un paio di settimane fa. La gestione e la manutenzione dell’area denominata “Conca di Bevazzana”, è affidata, in convenzione fra la Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo della regione Fvg, al Consorzio Bonifica Pianura Friulana. Stipulata nel 2014 e rinnovata nel 2022. Nel gennaio scorso la deputazione amministrativa aveva deliberato di affidare l’incarico di demolizione della struttura a una ditta di Concordia Sagittaria per un importo complessivo di 17mila euri. Il ruolo di responsabile unico del procedimento era stato affidato all’ing. Massimo Ventulini. Solo che per “demolizione” è stata intesa solo la rimozione di opere in legno e la copertura di cemento amianto. Quindi, tolta la tettoia d’amianto e alcune parti in legno, il resto rimane come si vede in foto. Una carcassa alla vista dei turisti stranieri che a Pentecoste hanno invaso il Friuli.