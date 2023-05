Il marito del vice ministro Vannia Gava ferito accidentalmente.

Gravemente ferito il colonnello dell’Arma Antonio Dibari, marito della viceministra per l’Ambiente Vannia Gava, a seguito di un incidente avvenuto ieri pomeriggio, sabato 27 maggio, nel poligono di Aviano, alla scuola italiana di tiro pratico, ex cava Sartori, di San Martino di Campagna, dove l’ufficiale si stava addestrando. Uno sparo accidentale l’ha colpito alla gamba destra causandogli una grave lesione a un’arteria. L’ufficiale dell’Arma è stato ricoverato in terapia intensiva e sottoposto a un intervento di circa 12 ore, «operazione lunga e importante, ma che si è conclusa bene intorno alle sei e mezza di questa mattina senza complicazioni» spiega la moglie «solo nelle prossime ore si saprà qualcosa di più». Le sue condizioni restano gravi, ma fortunatamente è fuori pericolo di vita. Dibari è in servizio a Udine dove coordina l’Ufficio ordinamento, addestramento, informazione e operazioni.