ImperoTrieste Exxx…Polzive!!! Il capoluogo regionale al centro di strabilianti movimenti. Domani si decide la presidenza di Esatto. Riprendono quota le dimissioni degli assessori di Fratelli d’Italia da consiglieri regionali.

Esatto è la società per la gestione delle entrate comunali il cui socio unico è il comune di Trieste. Domani la maggioranza comunale dovrebbe indicare il sostituto dell’uscente Andrea Polacco di Forza Italia. Per il principio di turnazione la presidenza sarà assegnata alla Lega che presenta ben due aspiranti: Danilo Slokar, ex consigliere regionale e attuale presidente della commissione del Fondo Trieste e Giorgio De Sanctis, consigliere comunale a Muggia appoggiato dal segretario provinciale Paolo Polidori che è anche sindaco del comune. Sarà l’assemblea di domani a decidere quale indicazione darà il municipio di Trieste. In ogni caso la presidenza della partecipata finirà alla Lega. Più complicata la questione in consiglio comunale e in giunta i cui destini si interfacciano con il consiglio regionale. Gli uffici comunali sono in attesa delle decisioni del neo eletto a palazzo Oberdan Giuseppe Ghersinich; il leghista non ha ancora deciso se e quando rimetterà il suo mandato. Nel caso, lascerebbe il posto al primo dei non eletti, Ivo Gherbassi. Più golosa, per condizione economica, la situazione in Fratelli d’Italia dove i primi dei non eletti in regione sono in ansia per le decisioni degli assessori regionali. Secondo quanto riporta “Il Piccolo”, l’assessore regionale Fabio Scoccimarro sarebbe orientato a dimettersi da consigliere per far entrare a palazzo Oberdan uno dei suoi fedelissimi, Marcelo Medau. Non si hanno notizie in merito a dimissioni da parte dell’assessora regionale alle infrastrutture Cristina Amirante. Forse c’è qualche frizione con la prima dei non eletti, la consigliera comunale di Pordenone Orsola Costanza, pertanto è tutto congelato. Più possibilista il vicepresidente Mario Anzil che vuole capire meglio come combinare la mole d’impegni che comporta l’assessorato con la vicepresidenza della giunta e gli impegni d’aula. In caso di rinuncia al mandato di consigliere si riaprirebbero le porte a Leonardo Barberio. Trieste capitale dell’Impero politico regionale; dal caso Bini-Mediocredito alla nomina di Esatto passando per il ribaltone in consiglio regionale.