BinBinVolpìn Exxx…Polzive!!! Caso Bini-Mediocredito. L’opposizione incalza Fedriga. Il Pd presenta una mozione di censura e interrogazioni all’assessore. Perché non ha vigilato la Zilli? La soffiata partita da Palmanova.

Che sia stato un affarone l’acquisto del doppio appartamento e il box di proprietà del Mediocredito Fvg da parte dell’assessore alle attività produttive della regione Fvg Sergio Bini, lo dimostra un annuncio dell’immobiliare “Norbedo” di Trieste che nella home page dell’azienda mette in vendita un appartamento di metà superficie rispetto alle proprietà cedute dal Mediocredito a un prezzo quasi uguale: 640mila euri contro i 750mila spesi da Sergio Bini. Anche la posizione è centrale: via San Francesco e piazza della Borsa. Anzi, quello del Mediocredito forse più interessante. Pare che l’immobiliare Norbedo abbia concluso altri atti di compravendita con l’assessore, in zona Trieste e a Lignano. Ma è sulla vendita del corpo immobiliare dell’ex istituto della regione che i fanali sono puntati e, dopo la bufera scoppiata ieri, l’opposizione è andata all’attacco. Il capogruppo del Pd in consiglio Diego Moretti tira via la prima sciabolata: «Su questa vicenda, che si configura inaccettabile dal punto di vista etico e morale, il Pd vuole vederci chiaro e lo farà con tutti gli strumenti regolamentari e di legge”. Sulla vicenda, Moretti annuncia come prima azione il deposito di una mozione di censura nei confronti di Bini. «Come faceva l’assessore, se Mediocredito non ha emesso un pubblico avviso di vendita, a essere a conoscenza del fatto che la banca dovesse chiudere un leasing deteriorato sulle tre unità immobiliari che poi ha acquistato? Sarebbe interessante – prosegue il consigliere del Pd – «conoscere gli atti approvati dal cda di Mediocredito rispetto all’autorizzazione alla vendita degli immobili e da chi sono stati approvati». Infine Moretti sposta il tiro su Fedriga e la Giunta: «Il presidente della Regione e l’assessore alla Finanze, cui compete la vigilanza sulle partecipate, erano a conoscenza di quanto faceva l’assessore Bini in questo contesto?». Non risparmia critiche a Bini il neo eletto e già sindaco di Palmanova, Francesco Martines: «Siamo di fronte ad una situazione in cui una certa vischiosità fra politica ed affari che sconcerta i cittadini e fa si che gli elettori si allontanino sempre di più dalle istituzioni. Se si ravviseranno dei comportamenti illegittimi dal punto di vista legale – incalza il dem – sarà la magistratura ad appurarne la veridicità, ma il tema è di pura opportunità politica, nel senso che bisognerebbe capire se ci sono stati dei favoritismi nelle informazioni da parte di Mediocredito verso Bini e se il prezzo di acquisto pagato da un assessore sia un prezzo di mercato. Certamente serve un dibattito consiliare per capire gli aspetti oscuri di questa vicenda che getta qualche dubbio sulla pulizia amministrativa e di governo di questa regione in tutte le sue articolazioni territoriali, così come sui rapporti fra l’attività della società dove l’assessore Bini è fortemente cointeressato nel capitale sociale e le realtà territoriali e/o pseudo pubbliche». Anche Massimo Moretuzzo, capogruppo di “Patto per l’Autonomia-Civica Fvg” chiede che «l’assessore Bini chiarisca in Aula i termini dell’acquisto delle proprietà di Mediocredito di cui si è avuta notizia dalla stampa. Quali erano i rapporti dell’assessore alle Attività produttive con Mediocredito nel periodo in cui questa trattativa si è svolta? Il presidente Fedriga era a conoscenza della trattativa? Queste e altre domande – conclude Moretuzzo – hanno bisogno di trovare velocemente risposta da parte dell’assessore e del presidente della Giunta regionale. Per parte nostra attiveremo tutti gli strumenti a disposizione del Consiglio regionale affinché chiarezza sia fatta».

Dopo poche settimane dal suo insediamento la giunta Fedriga è già stata colpita da una serie di macigni pesantissimi: Il caso Bini, l’omaggio ad Almerigo Grilz da parte di Scoccimarro ed il caos sindaci dei comuni del Friuli occidentale contro lo stato della sanità nel pordenonese. Mercoledì seduta di consiglio regionale ad alta tensione.