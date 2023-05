PrimozRoglic Exxx…Polzive!!! Codroipo incorona il vincitore del Giro d’Italia. La JumboVisma sceglie il Resort “Nodo” prima della tappa finale a Roma.

Primoz Roglic, vincitore del 106° Giro d’Italia ha scelto il “Nodo” di Codroipo per riposarsi e preparare la tappa finale da Ostia a Roma in programma oggi. Dopo la temutissima cronoscalata del Lussari la maglia rosa si è fatta immortalare tra i comfort dell’albergo codroipese, relax ideale prima dell’arrivo in capitale. Vedi foto. Il 33enne sloveno della Jumbo Visma oggi, sul traguardo di Roma, verrà incoronato re del Giro. Ieri nei 18,6 km contro il tempo Roglic, indietro di 26″ da Thomas prima del via, ha corso una crono in crescendo: avanti di 2″ al primo intertempo (dopo il cambi bici da quella da crono a quella da strada), lo sloveno ne aveva 16″ di vantaggio al secondo rilevamento. Nemmeno un problema meccanico a metà salita, che ha costretto lo sloveno a fermarsi, ha fermato la lenta ma inesorabile rimonta culminata con il 44’23” dell’arrivo contro il 45’03” di Thomas. Un gap di 40″ che ha regalato a Roglic un vantaggio di 14″ e la maglia rosa. Grande festa anche per il bujese Jonathan Milan che ha conquistato la maglia ciclamino riservata ai velocisti. Oggi ultima tappa da Ostia a Roma.