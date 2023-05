BaccanoFriulano Exxx…Polzive!!! A Udine la minoranza si sfracella. Giulia Manzan tenta di dettare la linea dell’opposizione. Fratelli d’Italia si smarca: Siamo il primo partito, non prendiamo ordini dai quarti arrivati. Entro l’autunno il congresso cittadino dei Benito remix.

Animata e ricca di spunti politici la riunione di Fratelli d’Italia che si è svolta ieri sera a Udine cui hanno partecipato una decina di iscritti e candidati alle ultime comunali. Il vertice era presieduto dal segretario provinciale Gianni Candotto e da quello comunale Luca Vidoni. E’ stato deliberato di creare dei gruppi di lavoro specifici, alla stregua di un governo ombra, per rintuzzare le scelte della maggioranza. Si è parlato della campagna di tesseramento e della convocazione di un nuovo congresso cittadino entro l’autunno. Nuovi vertici per presentare una squadra rinnovata in vista delle prossime scadenze elettorali del 2024. Ma il vero nodo su cui i patrioti si sono concentrati ieri sera è stato quello della “guida” di alcune iniziative politiche dell’opposizione. A tutti è parso chiaro che la consigliera Giulia Manzan della lista Fontanini ma in quota Renzo Tondo, abbia deciso di rivendicare a sé la primazia dell’attività politica di tutta l’opposizione. Decisione arbitraria che è stata subito respinta dal partito di maggioranza del centrodestra. Uno dei consiglieri comunali presenti, Gianni Croatto, osserva: Sono arrivati quarti, dietro di noi, Lega e Identità Civica; mi pare un azzardo che una consigliera pretenda di guidare la minoranza. Bene ha fatto il nostro capogruppo Vidoni a respingere l’insensata proposta della Manzan e a ricordare ai presenti che i nostri interlocutori, d’ora in avanti, saranno Identità Civica, Udc, Forza Italia e Lega. Non ci saranno margini per dialogare con le primedonne. Siamo una squadra che deve fare opposizione, non un gruppo di singoli che fa a gara per andare sui giornali. Croatto ribadisce che la coalizione ha già accettato malvolentieri il fatto che la vice presidenza del consiglio comunale sia finita a Raffaella Palmisciano candidata in una lista che ha preso la metà dei voti di Fratelli d’Italia e la stessa Palmisciano ha preso meno voti di Croatto di Fratelli d’Italia. Lunedì primo test in consiglio. La disposizione dei posti dei consiglieri di opposizione sarà determinante per capire i rapporti di forza all’interno del centrodestra.