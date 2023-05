BiniVolpini Exxx…Polzive!!! L’assessore all’idrogeno Fvg stregato dal vecchio impero, acquista dal Mediocredito tre unità immobiliari nel cuore di Trieste.

Irresistibile. E le presenze dei turisti lo testimoniano. E’ il fascino di Trieste, capitale asburgica, che ha stregato l’assessore regionale al turismo Sergio Bini al punto da non resistere a prender casa nel capoluogo regionale. Secondo quanto si legge sul “Messaggero veneto” che riprende un brano del “Corsaro della Sera”, l’assessore ha acquistato un grande appartamento e un garage di proprietà del Mediocredito per la cifra di 750 mila euri. L’operazione è stata formalizzata un anno fa quando ancora l’istituito bancario era controllato per il 47% dalla regione. Da qui maturano i profili di inopportunità da parte del politico sull’acquisto del corpo immobiliare di via San Francesco. C’è stato un traffico d’influenze, inopportuno, sull’operazione immobiliare? L’assessore fa chiarezza: “Ho agito nel massimo rispetto della legge”. Stop. In ogni caso la vicenda si sviluppa nel contesto di normali posizioni debitorie che il Mediocredito voleva chiudere. La banca, che aveva concesso un leasing al locatario degli immobili, non incassava più le rate e aveva sollecitato il titolare del leasing a trovare un soggetto che potesse subentrare o a vendere l’immobile. Non è dato sapere chi è il locatario moroso che non pagava le rate. Certo è che l’acquirente viene trovato subito ed è nientemeno che l’assessore Bini. Un tal subentro all’acquisto o al leasing, a scanso di equivoci, non rende necessario emettere bandi a evidenza pubblica, pertanto l’operazione viene formalizzata. L’assessore Bini sgancia 750mila euri per un corpo immobiliare con doppio appartamento su due piani da 228 metri quadrati e un box auto. Si tratta di un affare determinato dal fatto che la somma è sotto il prezzo di mercato poiché il titolare del leasing ha conguagliato la differenza alla banca. In tal modo, il Mediocredito Fvg evita di registrare una perdita di bilancio. Ma com’è venuto a conoscenza l’assessore della vendita dell’immobile? L’esponente di giunta sostiene di averlo saputo da un’agenzia immobiliare che risulta mediatrice nel rogito firmato dallo studio notarile Chersi. Tuttavia rimane il sospetto che sia stata la ragnatela di relazioni risalenti al 2018 a facilitare l’operazione. I nomi sono quelli dell’ex presidente del Mediocredito Alfredo Antonini, la figlia Irma Giovanna, l’ad di Euro&Promos Alberto Tavano Colussi e di Lionello D’Agostini. Insomma con questa operazione, la giunta Fedriga è sempre più sbilanciata su Trieste: dopo il presidente, sono triestini, Rosolen, Scoccimarro, Roberti e ora Bini. Nostalgie imperiali.