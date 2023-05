CalcioMarcio Exxx…Polzive!!! Una regione di sprechi: fucilati quasi 2milioni di euri a fondo perduto per far giocare la squadra decotta del Pordenone. Paga Pantalone.

C’è un gran rincorrersi al capezzale di una squadra di serie C, prossima al fallimento, i cui maramaldi sarebbero disposti ad accendere i ceri anche al Pnrr pur di farsi dare ulteriore benzina, magari senza garanzie. All’agenzia delle entrate gli si sono girati gli zebedei per l’omesso versamento di 338mila euri di Iva. Da qui la Procura si è mossa ed ha aperto il fascicolo intestato al presidente Mauro Lovisa, che risulta indagato. Un mese fa l’autorità giudiziaria aveva chiesto al Tribunale fallimentare la liquidazione del Pordenone calcio su cui pendeva anche un decreto ingiuntivo della Civibank. In tutto questo marciume sguazza la politica. Lo stadio, il calcio, lo sport, i tifosi, le televisioni, la visibilità. Un mix formidabile per tirar su voti. E infatti la regione, un anno fa, aveva concesso un finanziamento di 1 milione e 700 mila euri a fondo perduto per completare i lavori dello stadio Tognon di Fontanafredda. L’impegno di spesa era stato inserito in assestamento di bilancio regionale al comune della destra Tagliamento. I politici locali, grazie a Fedriga, non credevano ai loro occhi: “Il Pordenone calcio potrà finalmente giocare le partite casalinghe nel suo territorio grazie al lavoro di squadra studiato con i sindaci Alessandro Ciriani, Alessandro Pegolo (Fontanafredda) e il vice di Pordenone Emanuele Loperfido”. I ramarri non potevano più giocare al Bottecchia di Pordenone perché non aveva i requisiti richiesti dalla serie C, perciò si trasferirono a Fontanafredda. La regione, con una operazione cucita su misura e per far giocare una squadra già decotta, ha tirato fuori quasi 2 milioni di euri. A chi resterà lo stadio? Il Fontanafredda gioca nel campionato Promozione e non si era mai vista in Italia una squadra che venisse finanziata da un ente pubblico per ammodernare uno stadio. Intanto si fanno le prime ipotesi: nel caso in cui il Pordenone fallisse, grazie al Lodo Petrucci, potrebbe ricominciare dall’eccellenza. Ma con quali sostegni? Ulteriori 10mila euri sono già stati impegnati per lo studio di fattibilità del nuovo stadio da realizzare in Comina. Per chi? le regionali sono passate e le comunali di Pordenone sono fissate per il 2027. Ma c’è un particolare inserito nella relazione del procuratore Tito che aveva rilevato la grave situazione economica: i tifosi che seguono il Pordenone sono circa 6/700. Un pò pochini. Situazione difficile da sanare. malgrado il bidone tirato alla regione dei quasi 2milioni di euri spesi per un campo sportivo di una squadra che milita in Promozione. Il calcio marcio sulle spalle di Pantalone.