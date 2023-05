Roberto Cicciomessere è morto.

Liberista convinto e due volte segretario del Partito radicale (1970-1971 e poi 1983-1984), deputato alla Camera ed europarlamentare, Cicciomessere era nato a Bolzano nel 1946 e avrebbe compiuto 77 anni il prossimo 30 ottobre. Grazie alle sue iniziative non violente, in particolare al suo arresto nel 1972, l’Italia ha riconosciuto il diritto all’obiezione di coscienza al servizio militare. Determinante nella nascita di Radio Radicale, è stato poi il precursore dell’utilizzo della telematica applicata alla politica, con la creazione di Agorà Telematica, uno dei primi internet service provider in Italia.