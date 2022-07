SprekopolisMartignacco Exxx…Polzive!!! La spina elettorale del sindaco Casali sul centro scolastico: La ditta napoletana fuggita senza completare i lavori. Rescisso il contratto. Lavori fermi.

Un ginepraio di tubi e alluminio abbandonato da mesi tra i rovi del centro scolastico di Martignacco. Si tratta del progetto di “Adeguamento sismico del centro scolastico” del valore di 2milioni 370mila euri. La giunta aveva approvato il verbale di gara nel novembre del 2019 e aggiudicato l’appalto dei lavori del 1° lotto all’ Impresa C.L.P. Costruzioni S.r.l., con sede in Corso Vittorio Emanuele n. 41, Pomigliano D’Arco (NA), Operatore economico primo classificato che ha offerto il ribasso del 18,749% sul prezzo a base di gara di € 1.837.300,00. Il raggruppamento temporaneo di professionisti che aveva elaborato il progetto era composto dagli architetti Riccardo De Santis, Bernardini Pittino, Davide Maria Picco e dagli ingegneri Fabio Lodolo e Alberto Arrnosti. La ditta napoletana da mesi non si fa più vedere, ha incassato un 30% di stato di avanzamento dei lavori e la CLP ha tagliato la corda. I lavori sono ormai in stato di abbandono. Nessuno ha vigilato malgrado, come sostiene il sindaco, “la ditta sia nota per il suo modus operandi già accusato in altri 3 comuni della provincia di Udine”. Per questo motivo il sindaco Casali, rispondendo in seduta consiliare ha ribadito: ” Per quanto concerne la questione palestra, si tratta di una vicenda abbastanza complessa. Proprio in occasione dell’ultima Giunta della settimana scorsa è stata autorizzata la rescissione del contratto, ovviamente dopo una relazione puntuale del RUP e del Direttore dei Lavori, supportata anche da uno Studio Legale dedicato, che è uno dei massimi esponenti nel Settore dei Lavori Pubblici. Registriamo che purtroppo questa Azienda non si è comportata in questo modo solo con Martignacco, ma anche con altri tre Comuni. Registriamo quindi questo dato, che naturalmente abbiamo anche segnalato come tesi difensiva nei confronti del Comune di Martignacco. Ovviamente la rescissione del contratto è

un passo che ci permette di riavviare poi le fasi di ripresa dei lavori, che ovviamente non saranno immediati, ma dovranno comportare uno stato di consistenza delle opere realizzate; una nuova progettazione, che riprenderà dai

lavori già eseguiti e ovviamente anche le certificazioni di ciò che è stato eseguito finora, con un nuovo affidamento ad una nuova azienda”. Chi non ha vigilato? Quali legami di natura politica si sostanziano fra alcuni progettisti e il manovratore di Martignacco? Il prossimo anno si va al voto e le grandi operazioni sono già iniziate. Lo stato di abbandono della struttura è un esempio poco edificante per l’amministrazione uscente che deve fare i conti anche con la clamorosa misura dell’aumento dell’addizionale Irpef decisa nell’ultimo consiglio comunale e che ha fatto imbestialire l’opposizione di Marco Roiatti e Catia Pagnutti: Si fa un piano triennale di investimenti per milioni e milioni di euri; un progetto di centro di aggregazione giovanile di oltre 500mila euri e non si pensa a ridurre le tasse ai cittadini.