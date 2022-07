CaligoCentrodestra Exxx…Polzive!!! Salvini-Ronzulli studiano come fregare Giorgia. Lei è già in contropiede: Letizia Moratti presidente. Gongolano i friulani Rizzetto, Ciriani, Scoccimarro, Marcolin, Matteoni.

Un merito la fine del governo Draghi ce l’ha. In breve tempo, a fine settembre, centrodestra e centrosinistra dovranno aggregare le rispettive coalizioni e scombinare i candidati. Per il centrosinistra si tratta solo di diradare la nebbia del campo aperto, per il centrodestra le elezioni anticipate non fanno altro che risolvere, con la forza dei termini tecnici, i problemi e di incertezze legate ai candidati delle regionali in Lombardia e in Friuli (ambedue al voto prossimo anno). Fedriga, lo ha ribadito sabato scorso, non sarà tirato per la giacchetta sulla competizione nazionale e sarà candidato alle regionali del 2023 sostenuto dalla formazione classica più la sua lista. In Lombardia l’opzione Moratti intercambiabile a Fontana potrebbe diventare un clamoroso contropiede di Giorgia Meloni. Come rivela Dagospia: Non ci sono solo i poteri forti e il mainstream salottiero di Capalbio ad irritarsi per l’incredibile ascesa di Fratelli d’Italia, ma Giorgia Meloni deve fare i conti in casa propria col “duplex Salvini-Berlusconi intento a studiare la formula chimica per scippare il premier al partito che probabilmente sarà il più votato il 25 settembre. Come anticipato, l’idea è quella di unire le forze tra Forza Italia e Lega subito dopo le elezioni e la somma dei due partiti supererebbe in Parlamento in numero di seggi quelli ottenuti da FdI. Dagospia è in grado di svelare quale potrebbe essere la risposta della Meloni alle trame dei suoi alleati serpenti per la prima poltrona di Palazzo Chigi. Una controproposta che ha un nome e cognome: Letizia Brichetto vedova Moratti. Un tosto cetriolo allo stomaco a Salvini e Berlusconi”. Il report di Dagospia osserva: “In caso di vittoria del centrodestra, “Io sono Giorgia” scoprirà la carta della 72enne assessora regionale alla Salute e vicepresidente della Lombardia. A quel punto, inalberando il maggior numero di voti ottenuti da Fratelli d’Italia, con Salvini e Berlusconi la Meloni avrà gioco facile: dite di no alla Moratti? Bene. E io non ci sto a fare il governo. Fatevelo da soli. Punto”. La controprova a questo scenario arriverà presto perché le liste devono essere presentate entro metà di agosto: se la Moratti non si farà ingaggiare dall’arcipelago del centro-sinistra, vuol dire che avrà fatto un accordo con la Ducetta. “Mestizia”, dopo la questione candidatura a presidente in Lombardia poi rientrata, aveva fatto sapere di essere a disposizione del centrodestra. Dichiarazione che la Meloni raccolse al volo lanciando la sua candidatura al Quirinale, dopo un clandestino pranzo romano rivelato da “Repubblica”. In tal senso per Giorgia Meloni è uno scherzo ribadire che “Letizia Moratti è stata dirigente aziendale, politico, presidente Rai, sindaco di Milano, vicepresidente della Regione Lombardia. Ed è stata ministro come Einaudi, Segni, Saragat, Ciampi e Napolitano. Moratti è stata ministro dell’Istruzione come Mattarella“, ha poi chiuso il panegirico: “Mi pare abbia il curriculum ed è una donna. Alla fine le donne nei ruoli apicali è sempre il centrodestra a proporle per primo”. Rapido contropiede e gol. Ad una soluzione del genere l’inner circle friulano dei patrioti è in stato di grazia. Nell’ipotesi di vittoria del centrodestra e con l’opzione Moratti alla presidenza del consiglio si aprirebbero scenari fino a ieri inaspetatti per i BenitoRemix del Nord Italia.