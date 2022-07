LignanoBaccano Exxx…Polzive!!! Tentativo di violenza sessuale compiuto in discoteca ai danni di una giovane friulana, accusato un ragazzo.

La vicenda si sarebbe verificata all’alba di domenica scorsa in una discoteca di Lignano. Una ragazza ha denunciato ai Carabinieri di Tolmezzo (Ud) di aver subito un’aggressione a sfondo sessuale da parte di un ragazzo nei bagni del locale. Le indagini sono coordinate dal magistrato Letizia Puppa della Procura della Repubblica di Udine. Secondo le prime testimonianze, la giovane friulana sarebbe entrata in uno dei bagni della discoteca e con lei sarebbe entrato, nonostante un primo diniego di un dipendente del locale, un giovane – che risiede fuori regione –, proprio per aiutare l’amica. Sembra che, con la scusa di aiutare l’amica, il ragazzo si sia reso protagonista dell’aggressione a sfondo sessuale che la giovane ha denunciato.