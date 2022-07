GloryToBelmonte Exxx…Polzive!!! Scambio di persona. Archiviato il caso del dirigente della Questura di Udine stritolato dalla macelleria giudiziaria.

Giovanni Belmonte, dirigente della Questura di Udine, venne arrestato, su disposizione della Procura di Bologna, nel febbraio scorso. Era accusato del reato di prostituzione minorile. L’imputato, nell’interrogatorio di garanzia di una settimana dopo, negò ogni addebito e il 22 febbraio scattò il provvedimento di scarcerazione. Il ventilatore dello sputtanamento mediatico però, si era già messo in moto e la povera vittima finì triturata come al macello. Dopo 4 mesi dall’arresto il gip ha decretato il provvedimento di archiviazione. Si tratta di un clamoroso scambio di persona che evoca il caso Tortora. Il popolare conduttore arrestato a Roma nel 1983. Circa 40anni fa gli inquirenti usarono la famosa agendina telefonica della moglie di un affiliato alla Nuova Camorra Organizzata per mandare in carcere Tortora. Da quell’agendina saltarono fuori un nome e un numero: Tortosa, 081……Tanto bastò, i magistrati dissero che lì in realtà c’era scritto Tortora. Ma nessuno chiamò quel numero preceduto dal prefisso di Napoli. L’avvocato difensore di Belmonte, Comand, aveva insistito sulla tesi dello scambio di persona giacché la sua presenza a Bologna, nel periodo della contestazione dei fatti, era impossibile. Una minorenne che Belmonte ha escluso di aver mai conosciuto. Per questo motivo l’impianto accusatorio non reggeva in quanto si fondava sul riconoscimento fotografico e frutto di uno scambio di persona. Va detto che l’uomo scambiato per Belmonte è stato riconosciuto e la testimone ha pure ritrattato. L’avvocato Comand non è completamente soddisfatto. Chi paga? Per questo motivo il legale osserva che “L’archiviazione è una bella notizia, ma non basta a compensare i danni patiti dal dirigente sia in ambito lavorativo, sia in termini di pubblicità negativa. C’è poi la detenzione di 15 giorni”. Chi restituisce i 15 giorni di libertà sottratti a Giovanni Belmonte?