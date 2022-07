PassaggioElettorale Exxx…Polzive!!! La crisi di Governo ribalta i poteri di forza in Friuli: Rinnovo del CDA di A&T2000 rinviato a dopo le elezioni. Arrostito il candidato della Lega.

L’assemblea straordinaria dei soci di A&T2000, la partecipata pubblica che smaltisce i rifiuti per conto di 79 comuni del Friuli (Comunità Collinare riunita) è convocata per domani sera a Pasian di Prato (Ud). All’ordine del giorno l’approvazione del bilancio 2021 e il rinnovo cariche del Cda allargato a 5 componenti (per assicurare la rappresentanza dei comuni della Carnia). Dopo un rapidissimo vertice che si è tenuto stasera a San Daniele, pare che l’intenzione della maggioranza dei soci sia quella di rinviare tutte le operazioni a dopo le elezioni politiche. Troppe turbolenze e poca convergenza sui primi nomi che sono stati presentati. La presidenza dovrebbe andare alla Lega, ma, visti i recenti risultati delle amministrative, sembra che una cordata di soci abbia chiesto di temporeggiare e attendere i risultati di settembre. Una mossa che puzza di bruciato lontano un miglio. Quasi come a voler anticipare un probabile ribaltamento politico del centrodestra regionale che sta rapidamente mutando in favore dei Patrioti.

Si tratta di capire se tecnicamente, visti i vincoli statutari, sia possibile prorogare al Cda in carica (presidente Aita) la pienezza dei poteri ordinari e straordinari. Anche la presidenza di una partecipata è parte determinante degli incastri elettorali.