GustiDiElezioni Exxx…Polzive!!! Tra meno di un mese conosceremo i nomi dei primi 10 nuovi parlamentari friulani. Decidono Savino, Rizzetto, Tondo e Dreosto-Fedriga

Il taglio dei parlamentari renderà ancora più selettiva la competizione elettorale carburata dal Rosatellum che si trasforma in valore aggiunto alla coalizione vincente. Quali saranno i 3 nomi all’uninominale Camera e quello uninominale Senato che dal 23 agosto (deposito liste il 22) potranno già festeggiare l’ingresso al Parlamento? Stesso discorso per le teste di serie al proporzionale. Decidono i segretari. Uno ciascuno alla Camera (Fratelli d’italia; Lega; Forza Italia… in forse) e uno sul tavolo per il Senato. Quindi, a Montecitorio Rizzetto, Gava, Savino (Dal Mas). Al Senato uninominale, visti i risultati alle ultime amministrative di Fratelli d’Italia, potrebbe spuntare l’occasione per Scoccimarro. Per Luca Ciriani, capogruppo uscente al Senato, Giorgia Meloni pensa a un collegio blindato. I proporzionali camera (riparto nazionale) prevedono 5 posti che, oggettivamente, saranno ripartiti fra Fratelli d’Italia (1+1 alternati uomo-donna) e Lega (1+1). Restano 2 posti che andranno al PD (uomo-donna), difficile pronosticare in Friuli un seggio al “Grande Centro” che guarda a sinistra. In quanto al Senato (riparto regionale), i proporzionali sono 3 cui 2 inevitabilmente saranno risucchiati dal centrodestra mentre uno potrebbe restare in quota PD, qualora la Lega continuasse ad accusare la pericolosa defaillance. I tempi stringono e in Friuli il blu è sempre più blu. Significa centrodestra tonico e super favorito in barba al mainstream salottiero che non sa più cosa fa un operaio (Cacciari). Enrico Letta pur di non perdere la faccia è disposto a tutto anche a tirar sù ciò che resta delle macerie dei 5 Stelle che hanno mandato a casa Draghi. Ma gl’italiani non sono allocchi e, in particolare i friulani, il 25 settembre dipingeranno il Friuli di blu. Come nel 2018. Le liste dei candidati e tutti i documenti relativi alle candidature dovranno essere depositati tra il 21 e il 22 agosto alla cancelleria della Corte d’appello di Trieste.