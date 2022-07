PatataElettorale Exxx…Polzive!!! Qual’è la patata friulana migliore? Il Consiglio Regionale Fvg approva un documento per promuovere il patrimonio pataticolo del Rojale.

Scoppia un caso di discriminazione della patata friulana. La vicenda assume una rilevanza politica clamorosa tenuto conto del territorio e della vicinanza di due frazioni ben conosciute per il tubero: Ribis di Reana del Rojale e Godia di Udine. Famosissima la festa delle patate di Godia che deve aver impermalosito i “cugini” di Ribis. Ahinoi.

Il primo firmatario del documento per la valorizzazione della pianta è il consigliere regionale di Reana del Rojale, Edy Morandini. Seguono le firme del capogruppo di ProgettoFvg Mauro Di Bert e Giuseppe Sibau. Il dibattito in aula è in corso ma entro la chiusura della seconda giornata dei lavori dell’imponente cifra destinata all’assestamento di bilancio della regione Fvg (circa 800milioni), il documento infatti, é stato approvato all’unanimitá. Per la promozione e la conoscenza del patrimonio pataticolo friulano, sono stati stanziati 70mila euri. Il contenuto dell’emendamento alla norma sulle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna è ben dettagliato: “Al fine di promuovere e sostenere le iniziative finalizzate a favorire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio pataticolo, con particolare riferimento all’organizzazione di mostre, seminari e convegni a tema…, l’amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni che svolgono attività di promozione e valorizzazione del comparto della patata, nella misura massima del 50% delle spese ammissibili. I contributi sono concessi secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande. Per le finalità previste è destinata la spesa di 70mila euri per l’anno 2022″. I maligni intravedono nelle pieghe del documento un passaggio in cui alla misura contributiva potrà attingere solo il comune di Reana del Rojale. Tuttavia, durante i lavori del consiglio regionale di oggi, c’è stato il tempo per divagare sul tema ed esplorare il seducente traguardo della coalizione di centrodestra alle politiche. Ai passi perduti era stata diffusa la voce che l’assessore Scoccimarro fosse stato invitato a Roma per partecipare al tavolo della triplice centrodestrista. Le ipotesi viaggiavano alla velocità della luce. Scoccimarro in realtà è uno dei papabili per Roma. Invece nulla di tutto ciò. L’assessore, come si rileva dal comunicato diramato dal suo ufficio stampa, era impegnato in un vertice della Commissione ambiente, energia e sostenibilità col ministro.