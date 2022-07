FriuliMarcio Exxx…Polzive!!! Dopo piazzale Osoppo, i tubi marci dell’acquedotto del CAFC saltano in viale Europa Unita a Udine. Chi fa manutenzione? 260 dipendenti. Spesi 100 mila euri in 5 mesi di macchine a noleggio.

Chi ha avuto il maggior interesse a costruire la mega sede del CAFC in viale Palmanova a Udine? Spesi circa 10milioni di euri succhiati dalle tasche degli utenti. A che serve la stratosferica struttura se i tubi sono marci?

Dopo la perdita d’acqua del marzo scorso che ha inondato d’acqua piazzale Osoppo con decine di famiglie per due giorni senza servizio idrico, ieri è toccato viale Europa Unita intersezione con via Percoto. Verso le 14 si è rotto una condotta di 200 millimetri di circonferenza provocando l’interruzione del servizio a una decina di famiglie e il blocco della viabilità. La strada è ancora chiusa all’incrocio tra via Europa Unita e via Percoto. I tubi sono marci e nessuno fa manutenzione malgrado i circa 260 dipendenti e 4 direttori superpagati. Anzi, alcuni servizi sono stati esternalizzati e altri affidati a vecchi amici come un graphic designer Bruno Morello, circa 20mila euri, anno 2022 e il fotografo di fiducia del presidente Benigno, Marco Donà: 5.000 euri anno 2022. Tuttavia la politica aziendale, ultimamente, ha fatto una scelta molto strategica. Malgrado un dignitoso e numericamente importante parco macchine, i vertici del Consorzio hanno deciso di impegnare circa 20 mila euri/mese per i mezzi in affitto. Dal mese di marzo al mese di luglio sono stati spesi circa 80mila euri per il noleggio. Circa 100 mila euri di servizi e siamo solo a metà del 2022. Con quali criteri vengono impegnate cifre stellari per servizi e ignorati i lavori di manutenzione? Quanta acqua viene sprecata in Friuli a causa delle perdite delle condotte? In perido di siccità l’attenzione dovrebbe essere maggiore. Intanto paga pantalone. Tubi marci, regione infetta.