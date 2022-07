GradoSerenado Exxx…Polzive!!! Il sindaco Kovatsch convoca il consiglio comunale nel pieno della movida del sabato sera. Ritossa anticipa l’incontro a venerdì per spiegare ai gradesi il suo piano per Casa Serena.

Il sindaco Kovatsch ha convocato per sabato prossimo 30 luglio alle ore 19 il consiglio comunale. Nel pieno della movida canicolare. All’ordine del giorno il punto chiave dell’amministrazione di centrodestra isolana: “Variazione di bilancio e acquisto di quote della società in house providing per l’affidamento della gestione integrata della struttura per anziani Casa Serena”. la misura si è resa necessaria dopo che alcuni sanitari della Cooperativa che aveva in gestione la struttura, sono stati accusati di maltrattamenti verso le persone anziane ed arrestati dalle forze dell’ordine. Kovastsh ha deciso di interrompere per validi motivi il servizio e vorrà proporre al consiglio di sabato sera la soluzione di House Providing con la Socialteam srl. Di fronte a questa soluzione, il decano dei consiglieri comunali isontini Adriano Ritossa (1°della lista Fratelli d’Italia) ha convocato una riunione informativa domani sera all’Auditorium Biagio Marin per illustrare la sua proposta-alternativa alla soluzione del sindaco. Il consigliere di Fratelli d’Italia sarà accompagnato dal segretario della locale sezione Giovanni Bredeon, dal vice sindaco Borsatti e dal consigliere Ronchiato. Ritossa ha in mente una soluzione transitoria rispetto allaa Socialteam che abbia come punto di caduta la costituzione di una nuova “Azienda Speciale Comunale” finalizzata esclusivamente alla gestione della casa di riposo Casa Serena e la possibilità di ampliare i propri servizi alle piccole strutture, da inglobare, di Riva Bersaglieri. Ritossa assicura che non c’è nessun attrito col sindaco, ma semplicemente una nuova proposta che potrebbe essere valutata prima del voto in consiglio di dopodomani. La vicenda di casa Serena, la casa di riposo di Grado di circa 115 posti letto, è esplosa improvvisamente nel novembre dello scorso anno con le prime segnalazioni su maltrattamenti alle persone anziane. Nel mese di maggio 3 persone vennero arrestate. Il valore dell’appalto affidato alla Cooperativa KCS era di 8.709.403,50 euri dal 1°aprile 2017 al 30 novembre 2021. Poi prorogato fino al 15 settembre 2022 (revocato) per 1.871.663 Euri.