ArditiRitriti Exxx…Polzive!!! A Manzano distrutta la targa che ricordava il reparto. Anarchici scatenati a Capriva: “…ifascisti si appendono a testa in giù”.

Dopo le polemiche contro le amministrazioni comunali di Manzano e di Capriva del Friuli per i patrocinii alle celebrazioni del 105esimo di fondazione dei Reparti d’assalto e dei cento anni dalla nascita della Federazione nazionale arditi d’Italia, spuntano le scritte in rosso. Tutto provocato dalle ricorrenze che sono in programma a Manzano nel casolare della Sdricca dove durante la Grande guerra nacque il celebre corpo militare associato poi successivamente a diversi esponenti del fascismo. Oggi però si è passati ai fatti. Che sono allarmanti. Nella notte fra mercoledì e giovedì, a Capriva del Friuli, sono apparse scritte in rosso su diversi muri con scritte ingiuriose verso i protagonisti del ventennio: “Nella storia i fascisti si appendono a testa in giù”. E’ apparsa una A cerchiata di rosso inconfondibile. Una tabella in ricordo della fondazione del corpo militare, 29 luglio 1917, è stata completamente distrutta. Scritte su per i muri hanno sconcertato i residenti e coloro che transitavano lì vicino. Credits Omar Costantini FriuliTv.