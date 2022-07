ElezioniRibaltoni Exxx…Polzive!!! Causa voto, rinviata di una settimana Gusti di Frontiera di Gorizia. Caos Forza Italia: Dopo Laura Stabile, il Corriere dà in uscita anche Franco Dal Mas.

Salta lo slogan “Elezioni di Frontiera”. Il sindaco di Gorizia Ziberna ha preso oggi la decisione di rinviare di una settimana, causa voto, la manifestazione gastronomica internazionale “Gusti di Frontiera”. Le date sono: dal 29 settembre al 2 ottobre. Sembra che Ziberna, con il rinvio, abbia voluto essere il primo ad invitare ad una manifestazione pubblica i nuovi parlamentari eletti negli uninominali Trieste-Gorizia, Senato Fvg e i vari proporzionali. Bisboccia sul confine.

Prima del taglio dei parlamentari, i deputati eletti nel collegio di Gorizia e Trieste erano, rispettivamente, Guido Pettarin e Renzo Tondo. Dopo la riunione del centro destra ieri a Roma si è deciso che la percentuale di nomi più alta negli uninominali vada a Fratelli d’Italia. Di sicuro, per quel che riguarda il Friuli, uno a testa dei tre uninominali Camera; e, per il Senato, salvo accordi coi centristi cui Giorgia Meloni si è fatta carico di piazzarli (circa 11), potrebbe entrare in orbita Tondo, oppure l’assessora del comune di Udine Giulia Manzan. Per i nomi che restano, ve ne sono altri che se ne vanno. Secondo “Il Corriere della Sera” di oggi, all’articolo sugli ultimi addii in Forza Italia a pagina 4, oltre alla scontata impraticabilità della senatrice Laura Stabile, viene indicato in uscita da Forza Italia anche il senatore pordenonese Franco Dal Mas, legato a doppio e triplo filo alla coordinatrice regionale degli azzurri Sandra Savino.