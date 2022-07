GrazieRoma Exxx…Polzive!!! Palmanova inaugura la stagione dei concerti per le case di riposo. De Gregori bollito, Venditti salva la serata.

Tutto comprensibile, l’età dei due cantautori (sopra i 70), il covid di De Gregori e la voce che si scivola di ottave in ottave per resistere all’implacabile metamorfosi umana. Il “Theorius Campus” presentato ieri sera in piazza grande a Palmanova ha accusato tutti i limiti di un reducismo canoro che in alcuni passaggi si è rivelato un omaggio alla casa di riposo “Ardito Desio” che si trova a pochi metri dal palco. I danni iniziano con “Modena”, gran pezzo di Venditti degli anni ’80, saccheggiato dal suo collega De Gregori che si ripete pochi minuti dopo in “Sotto il segno dei pesci” dove il “principe” è costretto a chiamare in soccorso il sax per uscire indenne da “…18 anni sono pochi per promettersi il futuro…”. In realtà anche Venditti lo ha triturato: nel passaggio “…figli di una vecchia canzone..”, è ricorso allo stratagemma del gracchiamento per evitare guai peggiori. Ma il pubblico friulano (oltre 6.000 persone) perdona tutto, anche il bis finale con Grazie Roma, compensato dalla filastrocca di Buonanotte Fiorellino che ha commosso la platea. Due ore e mezzo di concerto con i brani segnalati: Alta Marea, In questo mondo di ladri, Modena, Buffalo Bill, Sara, Generale, Sotto il segno dei pesci, Alice, Santa Lucia, La donna cannone, Ci vorrebbe un amico, Pablo, Rimmel, La notte prima degli esami e il gran bis finale con: Viva l’Italia, Buonanotte Fiorellino, Grazie Roma. E’ mancato, inspiegabilmente, “Ciao uomo”, il brano simbolo del primo album dei due cantautori romani.