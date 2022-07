DimeCanNoFurlàn Exxx…Polzive!!! Sottani al Doge di Venezia: I pozzi artesiani di San Vito (Pn) usati per fornire acqua ai turisti di Bibione e Caorle. Ai friulani taniche e cisterne.

Il Friuli é ancora una colonia della Serenissima Repubblica di Venezia. Durante la manifestazione di venerdì scorso, organizzata dal Comitato ABC di San Vito al Tagliamento, é stata denunciata l’incuria degli amministratori regionali nella gestione del bene primario delle acque artesiane, puntando il dito contro la copiosità dei prelievi dell’ente gestore, L.T.A., per alimentare le località balneari del Veneto comprese piscine e centri ricreativi, a fronte della risibile somma di 36.000 € annui alla nostra regione per un prelievo di 41 miliardi di litri l’anno. A questo si aggiunge l’ enorme utilizzo di acqua potabile per l’industria e gli allevamenti ittici. Situazione che, complice la siccità, sta causando la sofferenza e lo spegnimento di sempre più pozzi nel Sanvitese. La richiesta agli amministratori regionali e locali è di gestire con lungimiranza questo bene progettando un acquedotto duale per l’industria, per azzerare l’utilizzo dell’acqua di falda per scopi impropri e di favorire un’agricoltura più sostenibile.

Inoltre, il Comitato di San Vito chiede conto alla società Livenza Tagliamento Acque di fornire dati precisi del prelievo giornaliero dai pozzi di Torrate e Savorgnano. Del resto lo stesso presidente della società Vignaduzzo tiene a precisare che “L’area fra il Veneto Orientale e il Friuli si caratterizza per la ricchezza di acque fresche e pure. L’acqua distribuita da LTA proviene per l’80% da falde artesiane, una tipologia di fonte che grazie alle proprie caratteristiche fornisce una risorsa di qualità. Un altro 13% delle acque distribuite proviene da sorgenti, limitando al 7% le acque di origine superficiale (fiumi, torrenti) o acquistate all’ingrosso.

L’attenzione di LTA per la qualità e la purezza dell’acqua è testimoniata dalla creazione dell’area di salvaguardia del campo pozzi del Parco delle Fonti di Torrate di Chions; ottanta ettari per preservare la risorsa idrica (21 pozzi) da possibili fonti di inquinamento, quali l’utilizzo di pesticidi o concimi chimici da parte dell’agricoltura intensiva.

L’acqua, dopo essere stata opportunamente clorata e controllata, viene distribuita nel territorio, attraverso 3152 km di tubature interconnesse fra loro”.