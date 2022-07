LatrinaFriulana Exxx…Polzive!!! Polizia Locale di Udine allo sbando: Il Teatrone trasformato in letamaio, nessun controllo. La dirigente Martone fugge dal degrado. In arrivo la leghista Arianna Dreossi.

In fuga da Udine. Non c’era altra soluzione per una delle dirigenti più apprezzate del nucleo educazione stradale e responsabile dell’Unità studi e progetti, Debora Martone. I primi segnali d’insofferenza verso il degrado udinese erano emersi circa un anno fa quando l’ufficiale prese al volo l’occasione di fuggire dal disastroso comando di Del Longo e dell’assessore Ciani partecipando a un concorso per la guida della Polizia Locale di Lignano. Giunse terza ed oggi, in virtù della graduatoria, ha accettato l’incarico di commissario capo del comune di San Vito al Tagliamento. Prenderà servizio il 1°agosto mentre Udine sprofonda nel deterioramento più allucinante che abbia mai conosciuto. Lo si capisce osservando questa immagine scattata a ieri sera, sabato, dal lettore “Blasig”. Si vede l’ingresso est del teatro nuovo (???) Giovanni da Udine (presidente del CDA il riconfermato Giovanni Nistri) trasformato in alloggio tricamere con annesso stendibiancheria e latrina “a vista” per i bisogni fisiologi degli ospiti davanti all’ingresso. Il letamaio è ben visibile da Via Trieste e dal parcheggio del teatro. Un biglietto da visita corredato da un fetore insopportabile e consegnato ai visitatori della città friulana a totale guida leghista: Il sindaco, delegato con la moglie alla cura del perimetro di palazzo D’Aronco, un assessore alla paranoia-sicurezza, una commissaria cittadina della Lega, Francesca Laudicina, delegata alla sistemazione delle poltrone e, novità dell’ultim’ora, a fare da sentinella a ciò che succede nel comando della Polizia locale di via Girardini è stata ripescata la commissaria del partito e consigliera comunale di San Giorgio di Nogaro Arianna Dreossi (13a nel recente concorso pubblico per esami per 7 posti di funzionario amministrativo). Da alcune settimane è insediata in via Girardini. Il capoluogo friulano (#UdineRialzati) è l’unica città della regione a guida totalmente leghista. Nemmeno con il terzomondista atlantico Honsell, in periodi di gravissime emergenza sociale, aveva sopportato questo insulto.