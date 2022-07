CinCinPettarin Exxx…Polzive!!! L’ex deputato di Forza Italia a ruota libera: “Non ho capito la posizione di Berlusconi su Draghi. Da metà ottobre sarò un ex deputato. Torno allo sport”. Rinnovo cariche nel Pd Fvg, primi nomi.

Guido Germano Pettarin non passa inosservato. Nemmeno in vacanza. E’ a Grado e stamattina si godeva la bellezza della Basilica in compagnia di un attivissimo consigliere comunale di Udine. Con la cortese sportività che contraddistingue gli ex presidenti Fidal Fvg (3 volte), non disdegna di commentare al giornalista il documentario dell’estate più pazza che la politica italiana abbia mai registrato. “Sarò onorevole fino alla data della prima convocazione del nuovo Parlamento (metà ottobre, circa) poi stop”. E dopo che farà? “Potrei ritornare in Fidal, una grande passione dove c’è un ambiente sicuramente più salutare di Montecitorio. La Camera è una gabbia di matti”. E la questione Draghi? “Francamente non l’ho capita”. Ma c’era il problema della risoluzione firmata da Casini… “Mi pare che Berlusconi, solo qualche mese fa (elezione capo dello stato Ndr), lo sostenesse come presidente della Repubblica”. Vero. Forse sarà stato influenzato dal suo inner circle molto vicino a Salvini. “Il problema di Berlusconi è semplice: se sei stato condizionato vuol dire che ti sei lasciato condizionare…Gli andava bene così”. E la federazione? “Ah ecco… un affare per Salvini e la fine di Forza Italia. In politica 1+1 non fa mai 2, anzi potrebbe anche diventare un sottoinsieme”. Dice? “Certamente e le prossime elezioni certificheranno la scomparsa di Forza Italia. In questo senso – osserva Pettarin – Letta sta già facendo capire quali saranno le linee di demarcazione della prossima campagna elettorale: Coloro che hanno sostenuto il Governo Draghi contro quelli che lo hanno mandato a casa”. E lei cosa farà dopo questa esperienza? “Sto lontano, chissà, la Federazione…lo sport”. Buona giornata onorevole!! “Ormai per poco”. Allora buon divertimento! stasera a Grado c’è il Carnevale Estivo. Partenza alle ore 20 dall’isola della Schiusa.

In chiave Forza Italia, Il Foglio di oggi riporta una decina di nomi che viene data in uscita da Forza Italia: Gelmini, Brunetta, Roberto Caon, Giuseppina Versace, Carlo Giacometto, Paolo Russo, Mara Carfagna, Anna Lisa Baroni e c’è anche il nome di Roberto Novelli (che smentisce: “I soliti nomi che escono a caso”).

Tornando al tema lettiano del PD, prendono sempre più credito le voci di un ricambio al vertice regionale. Shaurli vuole abbandonare e il nome più accreditato per sostituirlo pare sia quello di Franco Iacop.