GustiDiElezioni Exxx…Polzive!!! Biglietto per Roma: Chi firma l’elenco dei nomi? Candidati in fibrillazione, mancano solo 3 settimane alle presentazione delle liste

La concomitanza è formidabile. A Gorizia il 25 settembre si festeggia “Gusti di Frontiera” la kermesse gastronomica più famosa dell’impero, e, nello stesso giorno, si va al voto: Gusti di Elezioni. Una delle campagna elettorali più isteriche che il documentario politico abbia mai offerto prima.

Quali di questi magnifici 20 ritorneranno a Roma? Debora Serracchiani (Pd), Ettore Rosato (Italia Viva); Sabrina De Carlo e Luca Sut (5 Stelle); Sandra Savino e Roberto Novelli (Forza Italia); Guido Pettarin (sparito dal radar); Aurelia Bubisutti, Vannia Gava, Massimilano Panizzut; Daniele Moschioni (Lega); Walter Rizzetto (FdI) e Renzo Tondo (Noi con Italia). Al senato: Tatiana Rojc (Pd), Stefano Patuanelli (5 Stelle); Mario Pittoni e Fiormaria Marin (Lega); Franco Dal Mas e Laura Stabile (Forza Italia); Luca Ciriani (FdI). I nomi dei papabili, tenendo d’occhio la legge elettorale e il taglio dei parlamentari, e quindi 8 Camera (3 uninominali e 5 proporzionali) e 4 Senato (1 uninominale e 3 proporzionali), potrebbero essere quelli di Serracchini (in un collegio blindato), Vannia Gava, Luca Ciriani, Massimiliano Panizzut, Walter Rizzetto, Stefano Patuanelli, Franco Iacop, Fabio Scoccimarro, Simone Polesello, Barbara Zilli, Sandra Savino o, in alternativa, Franco Dal Mas; Daya De Nardi…

Il collegio uno della Camera comprende l’ex-provincia di Pordenone compresa la Carnia, la Val Canale-Canal del Ferro, Venzone, Resiutta e Resia. Il collegio due, il resto della ex-provincia di Udine, fino al mare. Nel collegio tre, ci saranno le ex province di Gorizia e di Trieste. Un disegno che mette insieme, forzatamente, territori del tutto eterogenei, con esigenze difficilmente conciliabili. Ora, a tre settimane dalla presentazione delle liste, sono già iniziate le schermaglie. Centrodestra favorito ma con l’incognita della ripartizione dei nomi. Col rosatellum un terzo dei collegi è assegnato in base ai collegi uninominali, cioè in collegi dove non ci sono le singole liste dei partiti ma solo le coalizioni. Questi posti vanno divisi a tavolino tra gli alleati, per distribuire equamente quelli più sicuri. Anche in questo caso si discute sul metodo: Fi e Lega propongono di assegnare un terzo dei collegi uninominali a ciascuno dei partiti principali della coalizione. Fdi non ci sta e chiede di tenere conto dei sondaggi. Un dirigente friulano, che vuole restare anonimo, afferma: «L’ultima volta si utilizzarono tre case autorevoli di sondaggi e noi come Fdi non partecipammo nemmeno alla scelta degli istituti di rilevazione. Oggi sulla base della media dei sondaggi Fdi vale circa il 50%». Altro che 33%!!” Primo nodo da sciogliere.

Per il Pd invece ci sarà la questione dei 5 Stelle e l’affollata partecipazione al “Grande Centro”.