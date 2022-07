Fonte: Teleantenna.

Ci sarebbe un fermo da parte della polizia slovena che al momento dice di essere in fase di verifica di quanto a loro conoscenza. Il fermato è un cittadino sloveno e sarebbe stato bloccato dalla polizia tra Merna e Jamiano. Altre fonti sostengono che l’uomo sarebbe lo stesso che in un’altra occasione appiccò il fuoco ad un centro commerciale ieri l’altro a Nova Gorica. Nuove evacuazione in area Devetak.