CaligoElettorale Exxx…Polzive!!! A Codroipo Trevisan e Moretuzzo imbrigliano il sindaco-ducetto Nardini. Pd irriconoscibile.

Il gruppo consiliare del “Patto per l’autonomia” che riunisce i due consiglieri regionali Massimo Moretuzzo, Giancarlo Bidoli e il “saggio” Claudio Violino da Mereto di Tomba, ha scelto la città di Codroipo per aprire la campagna elettorale per le prossime regionali e presentare ai partecipanti le osservazioni sull’assestamento di bilancio che approderà in aula la prossima settimana. L’incontro è previsto per stasera in biblioteca Civica. Un segnale politico cristallino come l’acqua che scorre sul Tagliamento, giacché Moretuzzo non nasconde la soddisfazione e paternità per il risultato ottenuto a Codroipo dai candidati del “Polo Civico”, in particolare Giacomo Trevisan, recordman assoluto di preferenze (431 vice sindaco), Carla Comisso e Silvia Polo. Lo straordinario risultato dei Civici diventa una torre di controllo formidabile, arricchita dalla presenza di Monsignor Ivan Bettuzzi a indicare la via. L’agibilità amministrativa della nuova maggioranza passa anche per la Parrocchia. In pratica, il gruppo di Trevisan, ritiene inopportuno il piglio decisionista dimostrato in queste prime battute dal neo sindaco Nardini. Di ducetti se n’è già avuta un’esperienza negativa negli 11 anni precedenti, non è necessario ripeterla. Per questo motivo, il Polo Civico lancia l’avvertimento: le decisioni le prendiamo noi. Del resto anche il Pd soffre di un clamoroso complesso d’inferiorità a causa della pesatura giuntale (solo 2 assessori) ma soprattutto dell’assurdo “contentino” conferito all’assessore Alberto Soramel della delega al turismo che dipende dalla stessa struttura dell’assessore del Polo Civico Giorgio Turcati. Esempio di una rete di controllo molto selettiva che non dà scampo agli alleati. In tal senso spunta la questione del secondo lotto dei lavori per la riqualificazione del centro storico. Lavori fermi al 2008 viziati da un vincolo di superficie perpetuo, sfuggito all’attenzione di coloro che perfezionarono il progetto con l’acquisto della vecchia canonica per 500mila euri e ulteriori 300 mila di finanziamento concessi successivamente dalla regione per realizzare un nuovo edificio. Il Patto e il Polo Civico tengono sulla graticola Nardini e gettano le fondamenta per realizzare nel Medio Friuli il primo centro elettorale per le regionali 2023.