SpreKopolisCarnica Exxx…Polzive!!! La casta dei sindaci sbaglia i conti. Il caso del servizio sgombero della neve a Forni di Sotto passato da 22mila a 140 mila euri. Esclusivo

Il sindaco di Forni di Sotto sbaglia le previsioni di spesa del servizio annuale di sgombero della neve di ben 120mila euri. Sono le negligenze compiute dalla casta degli intoccabili frignoni che chiedono l’aumento delle loro mesate e la Regione concede. Nel settembre dello scorso anno era stato assegnato alla Dolomiti Sport Srl di Forni di Sotto il servizio in questione per la stagione invernale 2020-2021. L’importo netto di aggiudicazione era fissato in €18.451,00 (inclusi oneri per la sicurezza) + Iva 22%. Dopo ben 5 acconti e vari aggiustamenti contabili emersi nelle determine, alla Dolomiti Sport è stato assegnato un importo complessivo di circa 140mila euri, iva inclusa. Com’è stato possibile sbagliare le previsioni in modo così plateale? Cosa lega la ditta Dolomiti Sport Srl al primo cittadino? Una cuccagna insperata visto che le emergenze con la neve si sono presentate solo nel breve periodo di dicembre.

I sindaci frignoni sbagliano le previsioni ma chiedono l’aumento della loro mesata, e la giunta regionale li accontenta con la delibera di approvazione definitiva del 23 luglio scorso. Grazie al ritocco all’insù, il sindaco di un piccolo comune di 600anime come Forni di Sotto, può tirare oltre 3.000 euri al mese grazie all’integrazione del 100 per cento di comune turistico e prendersi 350 euri a forfait di spese missione. Per loro un successo stellare visto che rifiutano qualsiasi fusione di comuni piccoli di 500-800 abitanti. Quella dei sindaci è una casta granitica, costosa e poco propensa alla buona amministrazione come dimostrato dal clamoroso errore di previsione del servizio di sgombero della neve passato da 22 mila a 140 mila euri. Chi si è ingrassato?