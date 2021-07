AbusiFriulani Exxx…Polzive!!! Scattano le segnalazioni sul magheggio della gara pubblica della Net. Ipotesi omissive per favorire l’azienda vicina al presidente di ConfCommercio. Esclusivo

Il dettaglio di come è stato architettato il magheggio della gara Net dimostra un’agibilità amministrativa sorprendente. Cosa possono pensare i sindaci soci della partecipata pubblica che si trovano inconsapevolmente risucchiati in questo vortice melmoso?

La vicenda è quella della famosa garetta per arredare i nuovi uffici della sede di via Gonars a Udine. Valore 120mila euri. Due le aziende che hanno risposto alla richiesta di offerta: la Facau e la Otto di Udine.

All’apertura delle buste, avvenuta il 26 maggio alle ore 10,16 la ditta Facau veniva ammessa con un punteggio di 93,20 mentre la Otto Srl restava esclusa. Appena ai vertici della cupola udinese sono stati comunicati gli esiti, è iniziato un forsennato traffico di bizantinismi per tentare di escludere la ditta vincitrice e riammettere quella del duo Bepi Pavan di Confcommercio e Mario Raggi della Net, ovvero la Otto Srl. La missione sarà compiuta. Infatti, alcune ore dopo l’assegnazione della gara alla ditta Facau, sul sito della Net appariva un nuovo punteggio rispetto al procedimento in questione: la Otto srl veniva sorprendentemente riammessa e la Facau esclusa. I particolari dei magheggi cui ha fatto ricorso la triade per farsi dare l’appalto sono avvolti nel mistero. Secondo la ditta esclusa, è evidente che si tratta di un’anomalia e che la tardiva formula: “esclusa dopo chiarimenti”, non chiarisce nulla e anzi insospettisce gli esclusi e pure gli ambienti politici udinesi. Secondo i vertici della Facau vi sono tutti gli elementi per procedere con una segnalazione alle autorità preposte.

E’ un’altra tegola che si abbatte sugli scappati di casa che devastano Udine. Dopo il caso mense cui la magistratura sta indagando e che è costata la sospensione dalla carica di un assessore, spunta l’ipotesi di abuso clamoroso compiuto dal presidente della Net già indagato per bancarotta, il leghista Mario Raggi, e il presidente del mandamento di Confcommercio di Udine Giuseppe Pavan, “affettuosamente” interessato alla ditta Otto Srl di Udine. Friuli latrina d’Italia.