CaligoProcura Exxx…Polzive!!! I cittadini si oppongono alla richiesta di archiviazione per l’intera giunta Fontanini. Il perito vuole vederci chiaro. Esclusivo.

La Procura di Udine alcune settimane fa aveva inviato al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale la richiesta di archiviazione in merito al procedimento penale istruito nei confronti del sindaco Fontanini e degli assessori 〈alcuni ex〉, Michelini, Barillari, Battaglia, Ciani, Cigolot, Franz, Laudicina, Olivotto, Perissutti e Pizzocaro. Il reato ipotizzato era di abuso d’ufficio compiuto nell’ambito dei lavori di realizzazione della rotatoria tra viale Venezia e via Ternova. Secondo il magistrato, gli elementi non sarebbero stati congrui per sostenere l’accusa in giudizio, mentre per alcuni cittadini vi sarebbero profili più che ragionevoli per rimarcare gli illeciti compiuti. I lavori di realizzazione della rotatoria, secondo gli oppositori, avrebbero arrecato un danno ambientale derivato dal taglio di alberi secolari e l’adozione di illuminazione di 4.000k che non è omologata per le rotatorie stradali. La Comunità Europea nel 2019 aveva diffuso una circolare in cui veniva esplicitata la pericolosità dell’illuminazione a Led da 4000K come quella usata in Viale Venezia. Le ragioni dei divieti sono molteplici e in particolare di concentrano sul fatto che producono inquinamento luminoso, danni alla salute pubblica e ambientale e quindi ne vieta l’utilizzo. Malgrado gli ostacoli normativi, gli uffici comunali approvavano i lavori per la realizzazione della rotatoria grazie ai nulla osta concessi di Acegas Aps Spa di Udine ed Hera Luce Gas.

Gli oppositori al decreto del Pubblico Ministero ritengono però di avere ulteriori prove a sostegno delle proprie ragioni e che verranno forniti al perito di parte della Procura, entro i termini stabiliti dalla legge.