ApartheidFriuli Exxx…Polzive!!! Il sindaco retrogrado introduce ordinanze razziali per mascherare le figure dimerda quotidiane. Esclusivo.

Ormai il sindaco di Udine e la sua banda di ruffiani s’inventano qualsiasi cosa pur di mascherare le carenze amministrative che da tre anni a questa parte esprimono. Quella di oggi è culturalmente potente perchè fa rabbrividire e riporta alla mente il dramma di semplici diritti sociali che vengono sequestrati. Udine come Memphis negli anni ’60. Il pivettaro ha fatto togliere le panchine da via Leopardi per evitare bivacchi. Fontanini leader di una brodaglia culturale che si ispira al Ku Klux Klan. Una misura incivile antidemocratica degna di un somaro seduto per sbaglio a palazzo D’Aronco. Ecco la sintesi di Udine Today:

“E’ categorico il sindaco di Udine Pietro Fontanini: “Non posso accettare che questo quartiere della città non sia sicuro, sia considerato una zona a rischio. Gli interventi che abbiamo in mente sono diversi. A partire dal blocco della vendita delle birre da frigo con un’ordinanza di inizio luglio, il presidio della polizia locale che dovrebbe aprire entro ferragosto, ora abbiamo deciso di togliere le panchine in viale Leopardi per evitare bivacchi”. Sembra voler emulare il sindaco di Treviso, Giancarlo Gentilini, anche lui della Lega, che già nel 1997 aveva fatto togliere tutte le panchine poste di fronte alla stazione dei treni della cittadina veneta. Per evitare che le usassero gli immigrati. Notizia che finì su tutti i giornali e telegiornali italiani ed esteri. Questa è un’ulteriore azione per garantire la sicurezza dei residenti e degli operatori economici della zona che, da tempo, chiedono interventi incisivi per il quartiere delle magnolie. E conclude il primo cittadino: “Confido che nessuno abbia niente da ridire, nemmeno qualche sacerdote, come quella volta che feci rimettere le panchine con i braccioli in via Aquileia”.

Fontanini tenta di dare una mano di smalto ai disastri che combina con la sua incapacità di fare il sindaco, dal caso delle mense, alla Net, alle rotonde, al porta porta e a tutto il resto. Che aspettate a tornare nel Contando?