SanDanieleCaligo Exxx…Polzive!!! Il sindaco sorprende un consigliere-writer, già espulso dalla Lega, a imbrattare il muro di villa Serravallo. Ha rassegnato le dimissioni ed è stato denunciato ai CC. Esclusivo.

Mentre a Trieste faticano a trovare la sintesi per le amministrative, in Friuli il centrodestra finisce stritolato da una serie di episodi clamorosi.

L’irrequieto Giovanni Candusso di San Daniele del Friuli 〈già espulso dal partito della Lega〉 ha rassegnato poco fa le dimissioni dalla carica di consigliere comunale. Il 21 luglio scorso era stato sorpreso dal sindaco e dal segretario comunale a imbrattare il muro di villa Serravallo, elegante dimora e sede del municipio. Il consigliere della Lega ed esponente del gruppo “San Daniele ci Lega”, accortosi di essere stato sorpreso a compiere l’azione vandalica, con uno scatto felino è corso verso l’uscita, ha superato il muretto di cinta e si è nascosto fra i rovi. Malgrado la rapidità della fuga, il sindaco è riuscito a identificare la sagoma. Si trattava del consigliere comunale iscritto alla Lega, Giovanni Candusso. L’esponente del Carroccio 〈è sempre presente alle iniziative del partito〉, visti i precedenti, accusa una particolare attrazione per le ville, i castelli ed edifici storici. E’ stato denunciato ai Carabinieri del posto e si trova indagato per danneggiamento.

Circa un anno fa attorno al consigliere si sollevò un polverone di levatura nazionale per un suo pensiero che aveva distribuito in rete rispetto all’episodio di violenza accaduto a Udine cui rimase vittima una ragazza la notte di Capodanno del 2020. Il consigliere commentò. “Questa donzella se l’è cercata salendo incautamente verso il Castello… lungi da me dal giustificare la violenza che è da condannare”. Scoppiò una bufera nazionale che fa seguito a quella più recente della settimana scorsa dove il consigliere Candusso, al termine dei lavori del consiglio comunale, si dilettava come un writer notturno a insozzare il muro della sede municipale.

L’uscita di Candusso mette in fibrillazione la maggioranza che si ritrova a dover sostituire il consigliere vandalo col primo degli eletti che in realtà sono 2. Tiziana Marcuzzi ed Emanuele Trevisan. Quest’ultimo dovrebbe essere il favorito per questioni anagrafiche ma sull’operazione pesa un antefatto accaduto tempo fa in cui era stata coinvolta l’assessora Gerussi, moglie di Trevisan, che fu costretta alle dimissioni.

Il consigliere Giovanni Candusso era in procinto di diventare il delegato alla viabilità della maggioranza.