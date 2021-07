AscoltiTv Exxx…Polzive!!! Crollo pauroso delle emittenti friulane nel mese di giugno. Precipitano Telefriuli e Telequattro. Teleantenna di Monfalcone si distingue sulle performace. Oggi al via FVG Channel. Esclusivo.

Sono stati pubblicati i nuovi dati d’ascolto delle televisioni private analizzati dall’istituto specializzato Auditel. Il periodo di riferimento è quello che va dal 30 maggio al 3 luglio. In Friuli Venezia Giulia i rilievi sono impietosi. Al netto del fisiologico calo estivo, Telefriuli, pur mantenendo la testa della classifica regionale, perde ben 4.000 contatti netti giornalieri passando da 59.678 unità del mese di maggio ai 55.877 di giugno. Una perdita secca che sfiora i 4.000 utenti giornalieri. La linea rossa dei 50 mila inizia ad avvicinarsi paurosamente.

Preoccupanti anche i corrispettivi di Telequattro di Trieste che non riesce a risalire dall’area depressiva dei 46-47mila utenti cui è precipitata nel mese di maggio. Il dato di Giugno fa registrare il recupero di un migliaio di contatti saliti a 47.323 giornalieri, rispetto ai 46.374 del mese precedente. Troppo debole rispetto alle medie dello scorso anno che la Tv triestina faceva registrare e che erano fissate attorno ai 60-70mila. Al terzo posto resta ben salda Italia 7 Gold con 24mila contatti giorno medio.

Fra gli altri indicatori del dossier mensile dell’Auditel, risulta molto significativo quello delle performance che stabiliscono la potenziale platea mensile di ogni emittente. Fra le Tv che hanno un forte radicamento sul territorio, va segnalato il balzo in avanti di TeleAntenna di Monfalcone che passa dai 12mila telespettatori di gennaio ai 66 mila di giugno. In questa classifica, che riporta la somma di coloro che si sono sintonizzati con l’emittente per almeno una volta durante il mese, primeggia Telequattro che ottiene 536mila 264 contatti contro i 424mila 191 di Telefriuli.

Per quanto riguarda il Veneto resta saldamente al comando Antenna 3 Veneto con 333.553 contatti giorno medio, in calo rispetto ai 396mila del mese precedente. Al secondo posto Telenuovo Rete Nord con 284mila rispetto ai 282mila di maggio e TVA Vicenza a 238mila. Infine le novità del mercato che segnalano l’inizio delle trasmissioni di FvgChannel la Voce del Nord Est il cui editore è la società Pordenone Tv del presidente Beppino Nosella. Direttore dell’emittente Alberto Comisso.