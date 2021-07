CaligoLatisana Exxx…Polzive!!! Il destino del Centrodestra nelle mani di Lorio Murello: Solo Sette può battere Valvason. Lo scacchiere Fvg. Esclusivo

L’assessore alle autonomie locali Pierpaolo Roberti fa sapere che, nel caso in cui il ministro Lamorgese confermasse il voto delle elezioni amministrative a domenica 26 settembre, dovrebbe portare in giunta, oggi lunedì, la delibera che fissa la data omogenea a quella nazionale. A questo punto le liste dovranno essere presentate entro il 26-28 agosto, una data vicinissima che spiazza tutte le forze politiche in campo. Oggi i vertici del centrodestra dovrebbero radunarsi a Trieste e non è detto che il tavolo produca gli incastri. Le conferme di Pordenone, Trieste, Cordenons, San Giorgio di Nogaro e Palmanova, si scontrano con i disordini di Tarcento, Majano e Latisana. La città sul fiume è lo snodo decisivo per capire la dimensione dello scazzo romano fra Salvini e Meloni. I due dioscuri del centrodestra, che da soli totalizzano oltre il 40% dell’elettorato, marciano e colpiscono divisi, non hanno più molti contatti diretti da quando FdI è stata esclusa dal Cda Rai. Tuttavia in Friuli è diverso, ma servono impegno e coronarie a posto. Appurato che il centrosinistra, come anticipato da Leopost punta sull’ingegner Valvason, facilitatore del progetto che ha portato Galizio alla guida della città, nell’area del centrodestra l’incastro appare molto più complesso. Il boccino è nelle mani di Lorio Murello, già titolare di studio di progettazione, che disegna il percorso più favorevole affinchè il centrodestra possa riprendersi il comune dopo la parentesi Valvason-Galizio. La freccia indica Lanfranco Sette che gode dell’appoggio della coalizione classica con in testa ProgettoLatisana di Simonin che, in caso di vittoria, vedrebbe spalancarsi le porte della vice sindacatura. L’avvocato latisanese, attualmente presidente del Consorzio, è l’espressione più logica inserita nello scacchiere Fvg delle amministrative. Un candidato sindaco di Fratelli d’Italia in questa tornata è il minimo che i patrioti possano chiedere. Se invece i vertici triestini ripiegassero sullo studio tecnico di Vignotto-Pavoni, con l’azzurro candidato sindaco e sostenuto solo da una parte della Lega e da ciò che resta di Forza Tragica, Simonin di ProgettoLatisana potrebbe considerare fattibile un legittimo disimpegno elettorale che lo svincola dai doveri della coalizione di centrodestra e aggregatore di una clamorosa alternativa su Valvason, pur con tutte le ataviche incrostazioni ancora presenti fra il sindaco uscente e l’attivissimo Murello. Allo stesso modo Fratelli d’Italia avrebbe già annunciato un passo indietro se non ci sarà Lanfranco Sette candidato. I ferodi sono arroventati e sugli argini si attendono le ultime indicazioni