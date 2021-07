CaligoGreenPass Exxx…Polzive!!! La FIPE boccia la dittatura sanitaria. Dalla Mora: dovrei assumere 2 persone solo per i controlli. Chi mi assicura l’identità dei titolari del certificato? Esclusivo.

La foto ritrae la spiaggia di Lignano Sabbiadoro, domenica 25 luglio, il giorno dopo le pacifiche manifestazioni contro i ricattatori della fiala e il famigerato Green Pass. Gli assembramenti sono impressionanti e a cadenza settimanale. Per le spiagge il decreto del Governo non prevede nessun obbligo di certificato e nemmeno, a quanto pare, di divieto di assembramento che il sindaco di Lignano non fa rispettare. Diversa invece la condizione per i bar e ristoranti il cui accesso sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi “Covid-19”. L’onere di verificare chi è in regola e chi no, spetta ai titolari e gestori dei servizi. Antonio Dalla Mora è il presidente del mandamento di Udine della Federazione Italiana Pubblici Esercizi e, rispetto all’incombenza di verificare l’applicazione delle prescrizioni è molto chiaro: “I costi dell’ulteriore servizio che il Governo vuole imporci ricadranno sulla clientela. Nel mio caso (ristorazione), dovrò assumere 2 persone solo per fare ricevimento e controllare chi è in regola – è assurdo, osserva il presidente – senza considerare il via vai di clienti che rende problematica la verifica del certificato poiché il cliente potrebbe sempre appellarsi alle disposizioni della privacy e rifiutarsi di mostrarlo. In realtà – prosegue Dalla Mora – c’è il problema del controllo anagrafico. Io non sono pubblico ufficiale e non posso chiedere i documenti ai miei clienti per sapere se il Green Pass è fotocopiato, taroccato o non corrisponde alle generalità di chi lo esibisce, noi – prosegue Dalla Mora – non possiamo sostituirci ai poliziotti”.

Infine le sanzioni che il governo ha fissato per coloro che ometteranno di controllare il Green Pass. Dopo 3 violazioni scatta la chiusura dell’esercizio da uno a dieci giorni. Prevista anche una multa di 400 euri. “Impossibile evitare disservizi e code all’ingresso dei locali”. E’ il sigillo amaro del presidente.