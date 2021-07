CaligoLegaSalvini Exxx…Polzive!!! Dopo Azzano X la Lega perde pezzi nel feudo udinese di Povoletto: Polverizzato il gruppo consiliare. Riflessi sul tavolo regionale. Esclusivo

Per la Lega, i tavoli referendari diventano detonatori pronti a far esplodere una velenosa condizione di ruggini personali, attriti e difese delle posizioni e dei confini. Petardi e scosse che finiscono per condizionare il tavolo regionale di lunedì sugli incastri delle amministrative cui i vertici regionali dei partiti dovranno trovare la sintesi sui candidati. Ciò che è successo ieri sera a Povoletto non aiuta e, anzi, rischia di far saltare il banco con conseguenze imprevedibili.

Dopo il comune di Azzano X, dove la rappresentanza della Lega in municipio si è sciolta, oggi tocca a Povoletto, comune dell’immediata periferia di Udine e appendice della sezione del capoluogo friulano. Claudio Floran, capogruppo della Lega in consiglio, ha annunciato ieri sera lo scioglimento del gruppo. Sia Floran che Luca Cornelio passeranno al gruppo misto. Le cause vanno ricercate nei rapporti con i colleghi del vicino comune di Faedis dove la consigliera Tiziana Visentin, scavalcando letteralmente gli esponenti di Povoletto e a loro insaputa, aveva inviato al comune la richiesta di occupazione suolo pubblico per la raccolta firme. E oggi se ne è avuta conferma. In mattinata, la consigliera Visentin, il responsabile della comunicazione di Udine Bernetti, un pò l’artefice dell’operazione, il consigliere regionale Tosolini e l’eurodeputata Elena Lizzi hanno presenziato al gazebo.

All’ex ormai capogruppo Floran di Povoletto la pressione è salita alle stelle e ha diffuso un dispaccio al fulmicotone contro i leghisti: «Sono ospiti a casa nostra questo non lo possiamo accettare, noi non ci stiamo, la responsabilità di quest’azione va attribuita alla consigliera di Faedis. La cosa non finisce qui – precisa l’ex capogruppo – perché fino alla fine dell’anno noi faremo parte del gruppo misto, poi, nel 2022 passeremo a un nuovo partito». I più maliziosi hanno già capito l’antifona e scommettono che i due ex leghisti, Floran e Cornelio si iscriveranno al partito di Giorgia Meloni. Il timbro lo mette il consigliere regionale Leonardo Barberio. In tutta questa vicenda occorre tener presente che il comune di Povoletto è una costola della sezione della Lega di Udine, quindi il caos emorragico va attribuito all’assessora della giunta Fontanini Francesca Laudicina, commissaria della Lega di Udine finita nella bufera col caso mense e interessata ad alcuni esposti legati ad operazioni dell’indagato per bancarotta fraudolenta Mario Raggi rispetto alla Net di cui Raggi è presidente del Cda.

Insomma in Friuli la coalizione vive un momento di alta tensione per via delle incombenze sulle amministrative di Latisana e San Giorgio di Nogaro. Le teste di serie sono Vignotto, Sette, Dalla Mora, Dreossi. Lo strappo di Povoletto rende più complicata e lontana la probabilità di una scelta condivisa anche perché restano alte le fibrillazioni fra Lega e Fratelli d’Italia mentre Forza Tragica si trova in una condizione insperata. Mai avrebbe pensato di vedersi offrire da una parte della Lega 〈Spagnolo〉 la candidatura per le comunali 〈Vignotto〉. In Lega ancora non ci credono e Dalla Mora è alle prese coi Green Pass, ma…