PetardoGibelli Exxx…Polzive!!! Forza Italia nel caos. L’assessore regionale rade al suolo l’asse di Anzit-ZaninMtf. Siluro a Cigolot e Nistri: A Udine la cultura è come il gatto di marmo. Esclusivo

A pochi giorni dal vertice regionale sulle amministrative in cui si dovrà decidere nomi e liste di candidati, Forza Tragica finisce al tappeto e, a giudicare dall’impietoso esempio udinese, ci sono forti dubbi sui candidati sindaco. In particolare a Latisana dove l’asse Spagnolo-Savino punta sullo studio di progettazione di Pavoni-Vignotto, con quest’ultimo candidato sindaco.

L’assessore Gibelli ha scelto la ribalta della presentazione di PordenoneLegge dell’altro ieri, per ribadire che Udine è una città chiusa, poco propensa a collaborare con i grandi eventi. Un intervento ruvido, frontale e rivolto all’inespressiva e immobile 〈gatto di marmo〉 attività culturale nel capoluogo friulano. Bersagli dell’assessore sono stati l’assessore delegato Fabrizio Cigolot e il presidente della Fondazione Teatro Giovanni da Udine Giuseppe Nistri. Ambedue in quota Forza Tragica legati alla corrente di ZaninMtf e del redivivo Ferruccio Anzit 〈ieri ha avuto un riservatissimo incontro a Udine con l’assessore udinese〉. Lo spunto lo ha offerto la manifestazione pordenonese che da quest’anno coinvolge Trieste, Lignano Sabbiadoro e Gorizia. Udine è invece come un gatto di marmo: è sempre uguale a se stesso ed è così statico da non accorgersi di essere già morto, marmorizzato. Accostamento pesante che mette in luce paurose carenze di personale politico adeguato ad amministrare il capoluogo del Friuli. Gibelli fa nomi e cognomi, ovvero Cigolot e Nistri e si sofferma sulla mancata collaborazione con le diverse realtà regionali, l’utilizzo ridotto dell’art bonus, dove Pordenonelegge e il Teatro Verdi sono i maggiori fruitori dell’incentivo e il collegamento con Gorizia 2025. L’assessore regionale punta il dito contro il Cda del Teatro Giovanni da Udine il cui presidente Nistri non è riuscito a raccogliere nemmeno un cent con l’Art Bonus, mentre manifestazioni come Vicino-Lontano o il Far East Film se la sono cavata benino. Cigolot replica osservando che: “a Udine faccio fatica a vedere che ci sia un atteggiamento di chiusura”. Mentre il presidente della Fondazione Teatro Nistri ammette che “si potrebbe fare di più”. Intanto nelle altre città pedalano.