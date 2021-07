VendittiGreenPass Exxx…Polzive!!! Antonello strega Majano. Abbraccio calcistico ad Andrea Carnevale. Sul palco la furba-pentita Ketty. Esclusivo

Antonello Venditti ha aperto ieri sera l’edizione 2021 del Festival di Majano. Un concerto “Covid” come ha tenuto a precisare il cantautore romano, con la forza intatta per riuscire a trascinare il pubblico internazionale (molti austriaci) dentro un formidabile repertorio musicale. Ai viennesi ha dedicato il simbolico: «bomba o non bomba» infilato fra le indimenticabili, “Amici mai, Ci vorrebbe un amico, Sara, Sotto il segno dei pesci, Notte Prima degli esami, Benvenuti in paradiso, Roma capoccia, In questo mondo di ladri” e tanti altri. Da buon tifoso della Nazionale italiana di calcio ha ricordato la vittoria agli europei e l’Udinese. Ha salutato l’amico Andrea Carnevale seduto in prima fila, dirigente della squadra friulana.

Da alcuni anni a questa parte, Venditti intervalla il concerto con un breve fuori-programma gossiparo. Chiede alle donne presenti se hanno mai perdonato un tradimento e se, dopo la scappatella, oggi vivono ancora col fedifrago. Le rocciose friulane non rispondono, prova tangibile che non c’è trippa per infedeli e non si perdona l’uomo birichino, cosa che invece Katia di Villesse confessa di aver perdonato e pure continuato a vivere accanto. Unica in tutto il pubblico, Venditti la chiama sul palco per consegnarle la fascia del perdono ma la goriziana lascia il cantautore a bocca aperta, dice: “Ho raccontato una balla, ho detto che ho perdonato il moroso infedele solo per salire sul palco”. The end e fascia rimessa nello scatolone.