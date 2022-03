SpineAlpine Exxx…Polzive!!! Forza Italia in cortocircuito a Tarvisio: Carlantoni sbarra la strada a Zanette. A Tolmezzo gli azzurri dividono la coalizione. Appello a Savino

Il sindaco uscente Renzo Zanette (Forza Italia) si ricandida. 5 anni fa la lista del suo partito raggiunse il 40% dei consensi; fu uno dei risultati più sbalorditivi di tutta Italia. A ridosso del voto di primavera, tutto sembra girare a favore dell’uscente, i recenti provvedimenti consiliari e le varianti adottate, testimoniano il solido lavoro di prospettiva compiuto dalla sua maggioranza. Eppure non è così. Va considerato che in Alto Friuli le perturbazioni sono molto intense e provocano smottamenti elettorali davvero inaspettati. In tal senso è data per certa la discesa in campo di Renato Carlantoni, componente della Paritetica Fvg e già sindaco del capoluogo della Valcanale-Alto Friuli. La curiosità delle candidature a sindaco di Carlantoni e Zanette risiede nel fatto che ambedue sono di Forza Italia e vantano una proficua e significativa attività politica nelle fila degli azzurri. Oggi sono divisi in fronti contrapposti sulle elezioni di un comune di 4.000 abitanti. Di fronte a un clima da “fratelli coltelli” alpino, alcuni esponenti di maggioranza hanno lanciato un appello alla coordinatrice regionale Sandra Savino affinché convochi i protagonisti e risolva la questione delle divisioni interne ai Berluscones. La stessa richiesta, voci non ufficiali, pare sia stata invocata anche per Tolmezzo dove, dopo la clamorosa azione dei 12 cospiratori che ha chiuso il capitolo Brollo, il centrodestra sta cercando di tirare le fila per conquistare la guida del capoluogo carnico. Anche nel caso di Tolmezzo, Forza Italia tende a smarcarsi dalla Lega di Bubisutti-Bonanni-Rinoldo e da Fratelli d’Italia di Zamolo.